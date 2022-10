Szczecin: Od niedzieli tramwaje będą jeździć rzadziej

Podstawowa częstotliwość kursowania od niedzieli będzie wynosić 15 minut, a nie, jak dotąd, 12 minut – to główna zmiana w rozkładach jazdy linii tramwajowych w Szczecinie. Wywołane jest to brakiem motorniczych.

"Główną przyczyną zmian są braki kadrowe w spółce Tramwaje Szczecińskie. Teraz dochodzi do sytuacji, w których mamy tabor, natomiast nie ma go kto poprowadzić. Pasażerowie stoją na przystanku, widzą w rozkładzie, że tramwaj powinien być, a go nie ma" - powiedziała PAP rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Hanna Pieczyńska.

Wyjaśniła, że na rynku nie ma chętnych do pracy w charakterze motorniczych. Jak zaznaczyła, jest to problem ogólnopolski.

"Kursy na motorniczych są otwarte, przed nami kolejny, który będziemy organizować, rąk do pracy natomiast nie ma tak wielu, jak byśmy tego oczekiwali" - mówiła Pieczyńska.

Od niedzieli podstawowa częstotliwość kursowania tramwajów wynosić będzie 15 minut zamiast dotychczasowych 12. W dni powszednie w godzinach szczytu częściej będą natomiast kursować tramwaje linii nr 7 (co 7-8 minut), a także linii nr 12 (co 5-10 minut). Tramwaje linii nr 10 będą nadal kursować tylko w dni powszednie w godzinach szczytu, ale co 15, a nie, jak dotąd, co 24 minuty.

Będą też zmiany w kursowaniu linii autobusowych 102, 103, 106, 806 i 812, aby skoordynować je z tramwajami.

