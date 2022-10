Szczecin: Oddano do użytku zmodernizowaną Bazę Oznakowania Nawigacyjnego

Hale pław, trafostacje, budynki warsztatowe i biurowe znalazły się w zmodernizowanej Bazie Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie. W piątek bazę oddano oficjalnie do użytku; jej remont był częścią projektu pogłębiania toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego mają siedzibę służby, które dbają o bezpieczeństwo żeglugi, oznakowanie nawigacyjne i radionawigację na obszarach morskich.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk powiedział podczas piątkowej uroczystości, że inwestycja polegająca na pogłębieniu toru wodnego jest dla Szczecina "kluczowa"; jak mówił, "całkowicie będzie odmieniać możliwości przeładunkowe szczecińskiego portu". Dodał też, że modernizacja bazy, która zmieniła się "fantastycznie", kończy tę inwestycję.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie (UMS) zajmuje blisko 6,8 ha. Na jej terenie znajdują się m.in. hale pław, budynki magazynowe, trafostacje, budynki warsztatowe i biurowe.

"Oprócz służb związanych z oznakowaniem nawigacyjnym mamy tu również inne wydziały, które do tej pory były rozrzucone po całej bazie w różnych prowizorycznych budynkach" - wymienił zastępca dyrektora UMS ds. oznakowania nawigacyjnego Zenon Kozłowski.

W wyremontowanych obiektach bazy przechowywane są elementy oznakowania nawigacyjnego, a także sprzęt, części zamienne i materiały potrzebne do utrzymania w gotowości jednostek pływających, jak również sieci i urządzeń elektroenergetycznych. W bazie prowadzone są też remonty i konserwacje urządzeń nawigacyjnych.

Wykonawcą modernizacji bazy była firma Calbud, remont kosztował ok. 54 mln zł. Cały projekt pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m kosztował ponad 1,9 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to dofinansowanie unijne.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl