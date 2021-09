Szczecin: Ostatni z czterech lodołamaczy stoczni Gryfia jest gotowy do pracy na Dolnej Wiśle

Stocznia Gryfia w Szczecinie wyprodukowała dla gdańskich Wód Polskich cztery lodołamacze. Trzy jednostki służą na Dolnej Wiśle, czwarty od piątku jest gotowy do pracy. To nieduży statek, ale niezwykle ważny w kontekście zadania, jakie będzie wykonywał – mówił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia dla ochrony Dolnej Wisły wybudowano cztery nowe lodołamacze. W piątek wypływa do portu macierzystego ostatni o nazwie "Manat". Koszt jednej jednostki to około 18 mln zł.

"To ostatni z lodołamaczy, nieduży statek, ale niezwykle ważny w kontekście tego, jakie zadania będzie wykonywał i jakie zadania wykonują jednostki tej serii. Zostały wyprodukowane tutaj w stoczni remontowej +Gryfia+" - mówił wiceminister Gróbarczyk w Szczecinie podczas konferencji prasowej na Nabrzeżu Kaszubskim.

Zaznaczył, że "po latach pustki, po latach hamowania rozwoju stoczni", ta poradziła sobie bardzo dobrze ze zleconym zadaniem i doprowadziła je do końca, choć były problemy finansowe, organizacyjne, prawne.

Gróbarczyk podkreślił, że zakończenie budowy tego ostatniego z czterech lodołamaczy ma symboliczny wymiar, gdyż kilka lat temu, gdy oddawany był do użytku pierwszy lodołamacz "Puma", "panowie z PO - Nitras i Marchewka - zrobili jatkę, pokazując lodołamacze klejone, wyśmiewając te jednostki".

W ocenie wiceministra Gróbarczyka to, co wówczas zrobiono, było "najgorsze dla tego przemysłu". "Nie przepiłujecie Gryfii, nie przepiłujecie Szczecina. (...) Dbanie o ten przemysł jest dla nas rzeczą zasadniczą. Przemysł stoczniowy w Szczecinie musi się rozwijać" - podkreślił.

Lodołamacze Puma, Narwal i Nerpa to trzy wyprodukowane w MSR Gryfia przekazane wcześniej do pracy na Dolnej Wiśle. Manat dołącza w piątek do floty gdańskich Wód Polskich.

Zamontowane w lodołamaczach wyposażenie umożliwia dostosowanie ich do dodatkowych zadań. Przewidziano zainstalowanie w nich urządzeń do sondowania dna koryta rzecznego. Statki te mogą pełnić funkcje holowników, jak również jednostek ratowniczych. Mogą zwalczać rozlewy ropopochodne poprzez możliwość zainstalowania na pokładzie bębna z zaporą.

Projekt "Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk" dofinansowany został w wysokości 85 proc. z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego budżet to ponad 78 mln zł.

Łącznie w polskich stoczniach Wody Polskie zamówiły osiem najnowocześniejszych jednostek lodołamaczy dla ochrony przed powodziami zatorowymi - dla Gdańska, Szczecina i Włocławka. Tej zimy na Odrze i Wiśle z lodem zmagały się 23 jednostki.

Wiceminister Gróbarczyk w piątek wziął także udział w 75-leciu Urzędu Morskiego w Szczecinie.

