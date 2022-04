Szczecin: Otwarto nową sortownię Poczty Polskiej

Nową sortownię Poczty Polskiej otwarto w poniedziałek w Szczecinie. Hala ma powierzchnię ponad 8 tys. m kw. Spółka przekazała, że wykorzystywane dotychczas obiekty "nie spełniały warunków", które umożliwiłyby rozwój usług.

"Strategia Poczty Polskiej opiera się na bardzo istotnym wzroście przychodów z usług kurierskich, a także rozwoju usług logistycznych. Dla Poczty Polskiej to ogromna szansa przy potencjale, jaki mamy jako największa firma logistyczna na terenie naszego kraju" - powiedział w poniedziałek wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

Dodał, że unowocześnienie sieci logistycznej spółki w perspektywie kilku lat to "bardzo istotny kierunek w kontekście rozwoju naszego biznesu" w e-commerce, usługach listowych i logistycznych.

Wskazał, że dzięki nowemu obiektowi w Szczecinie "znacząco" poprawią się także warunki pracy, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń, jak i możliwość realizowania zadań "zgodnie ze standardami logistycznymi".

Jak dodał, nowa hala sortowni przy ul. Druckiego-Lubeckiego zajmuje ponad 8 tys. m kw.: ponad 7 tys. m kw. to powierzchnia magazynowa z 26 dokami rozładunkowymi, a tysiąc m kw. na dwóch kondygnacjach ma przeznaczenie socjalno-biurowe. Wiceprezes wskazał, że szczeciński Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy rocznie opracowuje ponad 77 mln przesyłek. Zaznaczył, że przesyłki paletowe "to obsługa ponad 50 klientów umownych, to średnio dziennie w zakresie kolekcji i dystrybucji ponad 300 palet, co łącznie miesięcznie nam daje ok. 6,6 tys. palet".

"Przenosimy się do tego obiektu praktycznie z całego Szczecina, jedynie przy ul. Dworcowej pozostaną opracowywane przesyłki listowe, cały obiekt z Mierzyna, gdzie dotychczas byliśmy, zostanie natomiast przeniesiony tutaj" - powiedział Bodziony.

Wiceprezes spółki Krzysztof Falkowski podkreślił, że powstanie nowej hali "wpisane jest w strategię Poczty Polskiej, która zakłada transformację logistyczną w naszej firmie", a w przyszłym roku planowane jest oddanie nowego obiektu logistycznego w Warszawie - największego w kraju.

"Często mówimy na Pomorzu Zachodnim o tej wielkiej inwestycyjnej ofensywie wtedy, kiedy budujemy drogi S3, S6, S11, S10 (...). I mówimy o tej infrastrukturze jako o swoistym krwiobiegu gospodarczym, że gospodarka nie może funkcjonować bez infrastruktury drogowej. Ale gospodarka również nie może funkcjonować bez sprawnej logistyki. Ta logistyka będzie się w tym miejscu odbywała i jest niezwykle ważna" - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

