Szczecin: Ponad 2,7 mln zł na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Ponad 2,7 mln zł dofinansowania otrzyma Szczecin na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością. Dotacja pochodzi z Funduszu Solidarnościowego.

"Centra opiekuńczo-mieszkalne są formą uzupełnienia systemu pomocy osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez zapewnienie możliwości zamieszkiwania czy to dziennego, czy to całodobowego. W Szczecinie centrum ma powstać na 20 miejsc, dla 20 osób" - powiedział we wtorek dziennikarzom wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Z mieszkań będą mogły skorzystać osoby dorosłe. Jak zapewniono, mieszkańcy centrum, obok różnorodnego wsparcia, m.in. w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, będą mieli także zapewnioną możliwość niezależnego lub samodzielnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

"Inicjatywa budowania mieszkań dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym bądź znacznym jest odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców i rodziców osób chorych. Ci - bardzo często starzejący się - rodzice walczą o to, żeby zapewnić przyszłość swoim dzieciom w momencie, gdy ich już być może zabraknie albo nie będą w stanie sprawować opieki" - powiedział zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska.

Wskazał, że według planu kilka miejsc ma mieć charakter wytchnieniowy, aby bliscy opiekujący się osobami z niepełnosprawnością mogli udać się na wypoczynek.

Jak dodał, dofinansowanie pokryje ok. połowę kosztów inwestycji, które miasto szacuje obecnie na 5 - 5,5 mln zł. Parterowy budynek w Szczecinie-Płoni ma powstać do końca przyszłego roku.

Pierwsze Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w województwie zachodniopomorskim powstaje w Resku. Powiat łobeski na zaadaptowanie dawnego oddziału dziecięcego przy szpitalu w Resku uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 2,7 mln zł. W placówce przewidziano 20 miejsc, w tym dla 5 osób w ramach pobytu całodobowego i dla 15 osób w ramach pobytu dziennego. Obiekt ma być gotowy jeszcze w tym roku.

