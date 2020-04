Szczecin: Prawie 30 pokoi dla medyków w Hotelu Rycerskim

27 pokoi przeznaczonych dla personelu medycznego, który opiekuje się pacjentami hospitalizowanymi z powodu COVID-19 przeznaczył Hotel Rycerski w Szczecinie - poinformowały w sobotę służby prasowe wojewody zachodniopomorskiego. Z noclegu mogą skorzystać lekarze, pielęgniarki czy diagności.

Każdy pokój - jak poinformowało w sobotę centrum prasowe wojewody zachodniopomorskiego - ma osobny węzeł sanitarny, a nocleg obejmuje także śniadanie. Koszty pobytu pokrywa Polski Holding Hotelowy (PHH), do którego należy hotel Rycerski. Hotel dla medyka dedykowany jest personelowi medycznemu ze szczecińskiego szpitala wojewódzkiego, przekształconego w szpital zakaźny.

"Miejsca zostały przygotowane z myślą o tych medykach, pielęgniarkach i diagnostach laboratoryjnych, którzy z uwagi na duże ryzyko zakażenia nie chcą narażać na ewentualne zagrożenie mieszkającej z nimi rodziny" - powiedział cytowany w komunikacie wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. "To także miejsce dla tych, którzy ze względu na dużą odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania nie mogą po długiej, wyczerpującej pracy wracać do domu" - dodał.

Jak zaznaczył wojewoda, medycy, pielęgniarki i diagności już w sobotę mogą skorzystać noclegu, zgłaszając taką chęć u dyrektor szpitala zakaźnego.

"To wielkie wsparcie dla personelu medycznego, który tak ciężko pracuje nad opanowaniem epidemii" - podkreślił Hinc, dziękując prezesowi PHH Gheorghe Marianowi Cristescu za nieodpłatne udostępnienie hotelu.

O udostępnienie wolnych mieszkań dla lekarzy, którzy na czas epidemii zmuszeni są wyprowadzić się z domów, aby nie narażać swoich rodzin zwróciła się do mieszkańców miasta Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie. Izba apeluje też do szczecinian, szczególnie studentów, aby zgłaszali się do wolontariatu przy pomocy lekarzom w codziennych czynnościach - zakupach, opiece nad dziećmi czy opiece nad zwierzętami.