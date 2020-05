Szczecin: Próby materiałów do budowy elewacji Morskiego Centrum Nauki

Trwają próby materiałów, z których zostanie wykonana elewacja powstającego na szczecińskiej wyspie Łasztownia Morskiego Centrum Nauki. Pierwsze testy nie spełniły oczekiwań inwestora, czyli samorządu województwa, ani architekta.

"Inwestycja cieszy się sporym zainteresowaniem przechodniów, co tylko potwierdza, że ten obiekt będzie miastotwórczy i ożywi Łasztownię. Wykonawca rozpoczął montaż próbnej elewacji. Ten widok nie wzbudził mojego entuzjazmu ani zachwytu. Weszliśmy więc w dialog z architektem, by wypracować wskazówki, by dojść do wyglądu, który nas usatysfakcjonuje" - powiedział w poniedziałek podczas wideokonferencji marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Koncepcja wyglądu Morskiego Centrum Nauki (MCN) została opracowana w 2011 r., ale obecny projekt będzie się jednak różnić od pierwotnego. Budynek ma przypominać statek, a elewacja - ponakładane na siebie kontenery.

"Elementarna różnica dotyczy fasady. 10 lat temu fasada była projektowana w kolorze rdzawym (...). Minęło 10 lat, dużo się zmieniło" - powiedział twórca koncepcji architektonicznej MCN Piotr Płaskowicki. Dodał, że projekt został odświeżony.

"Chcemy wykorzystać siatkę elewacyjną, szukamy unikatowości. Jesteśmy teraz w bardzo istotnym procesie poszukiwania ostatecznego materiału na elewację" - zaznaczył Płaskowicki. Wskazał, że próbki widoczne obecnie na budowie MCN to wersja "robocza" i podkreślił, że nie należy się na nich skupiać, ponieważ nie mają nic wspólnego z docelowym projektem.

Na teren budowy mają w najbliższych dniach dotrzeć kolejne próbki materiałów siatki elewacyjnej. Zmianie ulegną także płyty tworzące elewację. Mają być bardziej matowe.

Firma ERBUD wykonała już blisko 30 proc. prac budowlanych - poinformował zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Powstała płyta fundamentowa parteru, a także ściany i słupy części podziemnej; trwa wykańczanie słupów i ścian parteru. Rozpoczęło się także zbrojenie i szalowanie ścian oraz słupów drugiego piętra.

Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha powinna się zakończyć w pierwszej połowie 2021 r. Kolejnym etapem będzie zainstalowanie wystawy.

Multimedialne centrum miało powstać pierwotnie jako Muzeum Morskie - oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. W 2017 r. radni sejmiku zdecydowali jednak, że będzie to osobna instytucja kultury Województwa Zachodniopomorskiego.

Instytucja miała pierwotnie kosztować 86,7 mln zł. Po zmianach, wynikających - jak tłumaczył zarząd województwa - z rosnących cen na rynku wykonawców, będzie to 132,9 mln zł. Środki będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i z budżetu województwa.