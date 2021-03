Szczecin: Przetarg na nowe rowery miejskie

Przetarg na stworzenie kompleksowego systemu wypożyczalni szczecińskich rowerów miejskich ogłosiła spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne – poinformował w środę jej rzecznik. Zamówienie obejmuje dostawę 800 rowerów czwartej generacji.

Rowery mają zostać dostarczone w trzech etapach - najpierw 400, a w kolejnych dwóch - po 200 pojazdów. "Będą to rowery czwartej generacji, wyposażone w GPS i urządzenia zabezpieczające przed nieuprawnionym wypożyczeniem" - zapowiedział w środę rzecznik miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne (NiOL) Wojciech Jachim.

Dodał, że operator będzie mógł "dowolnie ukształtować" obszar funkcjonowania BikeS (jak nazywany jest szczeciński rower miejski), a jego ostateczny kształt "zostanie określony po konsultacjach ze środowiskami rowerowymi i użytkownikami BikeS".

Rowery mają być wyposażone w autonomiczne blokady, znikną więc używane wcześniej stacje z zamkami. "Zastąpią je widoczne w aplikacji strefy postoju, to jest miejsca ze stojakami. Strefy postoju zostaną zlokalizowane na miejscu starych stacji" - wskazał w komunikacie rzecznik NiOL.

Jak dodał, zamówienie przewiduje też wirtualne strefy postoju, które operator będzie tworzyć czasowo przy okazji wydarzeń, podczas których w konkretnym miejscu spodziewany będzie większy ruch - np. nad Odrą podczas finału The Tall Ships' Races.

Rowery mają mieć większe niż dotychczas koła (28-calowe zamiast 26-calowych), a pozostałe elementy wyposażenia mają natomiast być analogiczne do wcześniejszych.

Realizacja zamówienia podzielona została na trzy etapy. W pierwszym wykonawca w ciągu maksymalnie 60 dni będzie musiał dostarczyć 400 rowerów i przygotować aplikację i oprogramowanie niezbędne do działania systemu. W drugim, 10 do 30 dni od zakończenia etapu pierwszego, będzie zobowiązany przekazać 200 kolejnych pojazdów, a w trzecim - w czasie od 10 do 30 dni - pozostałe 200 sztuk. Będzie też musiał udzielić gwarancji na rowery, sprzęt i wyposażenie do końca 2023 r., a na oprogramowanie do końca 2026 r.

Termin składania ofert upłynie 6 maja.

W listopadzie ub.r. miasto poinformowało, że rowery trzeciej generacji "kończą komunikacyjną służbę dla Szczecina i szczecinian", po ponad sześciu latach działania. Pod koniec lutego br. miasto poinformowało, że sezon wypożyczeń rowerów nie rozpocznie się 1 marca. "Niestety, procedura dokapitalizowania spółki trwała dłużej, niż zakładaliśmy" - podano na profilu facebookowym BikeS.

Termin ponownego uruchomienia wypożyczalni ma zostać podany po podpisaniu umowy z wykonawcą.

