Szczecin: Przetarg na przebudowę najdłuższej ulicy w mieście

Dokumentację przetargową przebudowy śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego opublikowała spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie – poinformował w czwartek jej rzecznik. Według zapowiedzi, przebudowa części najdłuższej ulicy miasta ma "całkowicie odmienić śródmieście Szczecina".

Zadanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przebudowę układu drogowego al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ul. Śląskiej od ul. Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

W tym etapie przebudowane mają być kolidujące sieci uzbrojenia terenu, sygnalizacje świetlne, a zbudowane - oświetlenie uliczne, elementy małej architektury i fontanna. Planowana jest także zmiana organizacji ruchu i wprowadzenie ruchu uspokojonego.

"Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od pl. Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się +zielonym salonem+ naszego miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie" - poinformował rzecznik prasowy miejskiej spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński.

Projekt zakłada nasadzenia w środkowym pasie na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na pl. Zgody i wzdłuż wieżowców sąsiadujących z placem.

Drugi etap ma objąć wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie przebudowę układu drogowego i torowego w rejonie pl. Zwycięstwa. Na odcinku od Bramy Portowej do ul. Krzywoustego mają pojawić się wspólne pasy tramwajowo-autobusowe. Przebudowane mają być perony przystankowe na północnym wlocie skrzyżowania przy Bramie Portowej, na pl. Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i ul. Krzywoustego w kierunku pl. Kościuszki zbudowany będzie też nowy przystanek tramwajowy.

Przebudowa obejmie także nawierzchnię jezdni, chodników, sygnalizacji świetlnych, tramwajowej sieci trakcyjnej i system sterowania rozjazdu oraz oświetlenie uliczne. Pojawić się mają ścieżki rowerowe i system informacji pasażerskiej. Teren ma zostać zagospodarowany elementami małej architektury i nasadzeniami drzew i krzewów.

Zainteresowane przetargiem firmy mogą składać oferty do 29 grudnia br. Termin wykonania zamówienia dla obu etapów nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia podpisania umów.

Projekt "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego w Szczecinie" jest realizowany od 2014 r. Otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju "Modelowa Rewitalizacja Miast".

O wyglądzie przebudowanej ulicy decydowali m.in. mieszkańcy miasta podczas konsultacji. Za projekt na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze al. Wojska Polskiego odpowiada Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk. Na stronie wojskapolskiego.szczecin.eu dostępne są wizualizacje ulicy po przebudowie.