Szczecin: Radni przyjęli budżet miasta na 2021 r.

Radni Szczecina przyjęli we wtorek budżet na 2021 r. Dochody miasta mają wynieść blisko 3,2 mld zł, a wydatki blisko 3,7 mld zł.

Za przyjęciem budżetu głosowało 20 radnych, 10 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

"Przy konstruowaniu budżetu na 2021 r. przyjęliśmy założenie, że po nowym roku - a przynajmniej od drugiego kwartału - wszystko będzie wracało do normy" - powiedział we wtorek podczas sesji rady miasta prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Dodał, że budżet jest "stabilny z optyką pozytywną".

Jak wskazał, od 2014 r. miasto niemal podwoiło kwoty, które przeznacza na dopłatę do subwencji oświatowej. "Przez wiele lat trzymaliśmy się między 140 a 160 mln zł, a od 2016 r. te kwoty gwałtownie rosną. W przyszłym roku to będzie 278 mln" - powiedział prezydent miasta.

Jak dodał, wyzwaniami są także dopłaty do transportu miejskiego i pomocy społecznej.

Zaznaczył, że w 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa nastąpił "dramatyczny spadek nadwyżki operacyjnej" do poziomu ok. 64 mln zł. Na 2021 r. planowana jest nadwyżka w wysokości 210 mln zł. Krzystek wskazał, że to cel, który należy utrzymać, jeśli miasto chce realizować inwestycje.

Zaznaczył, że lata 2020 i 2021 to "apogeum wydatków inwestycyjnych miasta". "Przy całej pandemii, przy całym covidzie zależało nam, aby tych inwestycji nie ograniczać" - powiedział Krzystek.

Dodał, że w przyszłym i kolejnym roku realizowane będą "kluczowe inwestycje": drugi etap budowy torowisk, na które w 2021 r. przeznaczonych ma zostać ponad 112 mln zł, rozbudowa Stadionu Miejskiego (w przyszłym roku ma pochłonąć ponad 93 mln zł) czy rozpoczynająca się modernizacja dostępu drogowego do szczecińskiego portu, na którą przeznaczone będą w 2021 r. ponad 84 mln zł.

Na inwestycje w 2021 r. ma zostać przeznaczonych ok. 988 mld zł.