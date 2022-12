Szczecin: Radni przyjęli budżet miasta na 2023 rok

Radni Szczecina przyjęli w środę budżet na 2023 r. Zakłada on zmniejszenie wydatków na inwestycje o blisko 300 mln zł wobec tego roku. Oznacza to rezygnację z kilkunastu zadań - m.in. przebudowy ulic i infrastruktury szkolnej.

Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, 10 było przeciwnych, nikt nie wstrzymała się od głosu.

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody miasta wyniosą ponad 3 mld 98 mln zł, a wydatki ponad 3 mld 293 mln zł. Deficyt ma wynieść 195 mln zł.

Podczas środowej sesji prezydent Szczecina Piotr Krzystek mówił, że sytuacja jest w tym roku szczególnie trudna ze względu na to, że "z jednej strony jesteśmy nękani szalejącą inflacją", która jest, jak ocenił, "bardzo niebezpieczna z punktu widzenia planowania finansowego". "Tego w samorządzie do tej pory nie mieliśmy, taka inflacja ostatnio była na początku lat 90." - wskazał Krzystek.

Prezydent Szczecina zwrócił też uwagę na koszty prądu, gazu, oświetlenia i paliw. "Koszty zakupu mediów w mieście od 2019 r. do 2023 skaczą o ok. 30 mln zł, czyli o ok. 50 proc." - mówił. Dodał, że kolejnym czynnikiem, który ma istotny wpływ na sytuację finansową samorządów, są rosnące stopy procentowe. Zaznaczył przy tym, że większość kredytów miasta, ok. 70 proc., jest oparta o stałe stopy procentowe, co jest "elementem łagodzącym". Wskazał też na rosnące dochody w budżecie państwa z VAT, akcyzy i PIT.

Prezydent zaznaczył, że miasto podjęło "działania ratunkowe". Wymienił utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym zdolność kredytową, przyjęcie założeń dotyczących oszczędności nośników energii, ograniczenie programu inwestycyjnego oraz program sanacji finansów publicznych przygotowany przez samorządy.

Opozycyjny w radzie miasta klub PiS nie poparł budżetu miasta na 2023 r. "Państwo mówią o jakiś bajońskich stratach spowodowanych złym zarządzaniem państwem. Nie widzą państwo geopolityki, nie widzą, że jesteśmy w kryzysie europejskim, energetycznym" - mówił przewodniczący Klubu Radnych PiS Marcin Pawlicki. Jak dodał, "walczymy z inflacją różnymi tarczami, które przynoszą pozytywne efekty. Uratowaliśmy przede wszystkim najważniejsze - miejsca pracy mieszkańców Szczecina, mieszkańców Polski".

"To budżet kryzysu, oszczędności i kontynuacji. Polityka władz centralnych doprowadziła do kryzysu i załamania systemu finansowania. To widać właśnie w tym budżecie, ale pomimo tego udało się go zbilansować. Uważam, że jest to budżet wykonalny, ale też nieprzewidywalny i wyjściowy" - powiedział przewodniczący klubu Koalicji Samorządowej Mirosław Żylik.

Zmniejszenie wydatków obejmie m.in. inwestycje, które w przyszłym roku będą o blisko 300 mln zł mniejsze niż w roku obecnym. Oznacza to rezygnację kilkunastu zadań, m.in.: przebudowy ulic czy infrastruktury szkolnej. Konieczne jest też wprowadzenie nowych stawek za gospodarkę odpadami - podano.

