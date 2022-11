Szczecin: Samochód wyposażony w kamery rozpoczyna kontrole w strefie parkowania

Samochód wyposażony w kamery, które skanują numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów rozpoczyna w środę kontrole w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania. Ma to zwiększyć skuteczność nadzoru nad opłacaniem strefy.

"Po kilku tygodniach testów i programowania Volkswagen Up! jest już w pełni gotowy do działania (…). Samochód został wyposażony w kamery, które skanują numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i przekazują je do bazy danych, gdzie znajdują się informacje o pojazdach uprawnionych do parkowania w strefie (czyli z wniesioną opłatą, wykupionym abonamentem albo ryczałtem)" - przekazał rzecznik miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim.

Wyjaśnił, że system automatycznie weryfikuje, czy mijane pojazdy mają opłacony postój. Aby jednak uniknąć sytuacji, w której kara ("opłata dodatkowa") nałożona zostanie na kierowcę, który dopiero zaparkował i jest w drodze do parkomatu, kontrola będzie wykonywana dwukrotnie w odstępie kilkuminutowym.

"Celem kontroli mobilnej jest zwiększenie skuteczności nadzoru nad wnoszeniem opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Zaletą tego rozwiązania jest również to, że pozwala na gromadzenie danych na temat poziomu zajętości miejsc na poszczególnych ulicach SPP" - przekazał Jachim.

System kosztował blisko 734 tys. zł. Zamówienie objęło dostawę urządzeń, oprogramowanie oraz utrzymanie systemu w pełnej sprawności technicznej przez 36 miesięcy.

