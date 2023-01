Szczecin: Solidarna Polska apeluje o repolonizację Szczecińskiej Energetyki Cieplnej

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski (Solidarna Polska) zaapelował w poniedziałek do prezydenta Szczecina o "repolonizację" spółki Szczecińska Energetyka Cieplna. "Ciepło w Szczecinie musi być polskie, a nie niemieckie" – podkreślił.

Kowalski podczas konferencji prasowej podkreślił, że 66 proc. udziałów w Szczecińskiej Energetyce Cieplnej ma niemiecki koncern E.ON.

"Kurs na repolonizację jest dziś jedynym dobrym kursem po to, żeby na trwałe zapewnić bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Szczecina, a przede wszystkim niskie ceny" - mówił wiceminister.

Zaznaczył, że 24 lutego ub. r. "wszystko się zmieniło: nagle wszyscy zobaczyli, jak ważna jest narodowość tych, którzy posiadają kontrolę nad takimi właśnie naturalnymi monopolami jak spółka ciepłownicza SEC".

Dodał, że to, co łączy Szczecin z Opolem (gdzie, jak mówił, wstrzymywał w 2014 i 2015 r. prywatyzację energetyki cieplnej), to "silna obecność polskiego koncernu PGE".

"Zrobię wszystko, aby doprowadzić do tego, by repolonizacja, podobnie jak kilka lat temu PGE odkupiło aktywa od francuskiego koncernu EDF, doszła do skutku" - mówił Kowalski. Wskazał, że "najważniejsze" jest, aby prezydent Szczecina Piotr Krzystek "przyznał się do błędu, wycofał się ze wspierania Niemców i obrał propolski kurs, dobry dla wszystkich mieszkańców aglomeracji szczecińskiej na repolonizację SEC-u".

Jak mówił "planem niemieckim było stworzenie dużej grupy ciepłowniczej w oparciu o aktywa szczecińskie i opolskie", aby "importować gaz z Nord Streamu, którego partnerem był niemiecki E.ON".

Zaznaczył, że aby mogło dojść do repolonizacji SEC, potrzebna jest współpraca z miastem i z prezydentem. "Jak Piotr Krzystek może wspierać repolonizację? Nie dawać zgody na dywidendę, na wyprowadzanie pieniędzy z SEC-u, zablokować Niemców w spółce SEC, co wymusi na nich to, że siądą przy stole" - mówił Kowalski.

Pytany o to, czy jego zdaniem po ewentualnym przejęciu udziałów przez PGE ciepło w Szczecinie byłyby tańsze odpowiedział, że "zdecydowanie byłoby taniej i bezpieczniej". "PGE jest polskim koncernem, który by inwestował w infrastrukturę, natomiast spółka SEC jest traktowana przez Niemców jako spółka dywidendowa" - podkreślił.

Kowalski zapowiedział, że w środę zamierza przekazać postulat repolonizacji SEC ambasadorowi Niemiec na spotkaniu w Sejmie.

"Ambasador Republiki Federalnej Niemiec usłyszy, jak ważna jest repolonizacja i wycofanie się E.ONu, jeszcze nie tak dawno partnera Gazpromu z rynku ciepłowniczego w Polsce" - zaznaczył.

Radny miasta Dariusz Matecki zapowiedział natomiast, że wyśle do prezydenta Krzystka interpelację z pytaniem o to "ile pieniędzy, m.in. w dywidendach, wypłynęło do niemieckiej spółki".

Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Szczecińskiej Energetyki Cieplnej spółka E.ON edis energia ma w niej 66,41 proc. udziałów, 33,43 proc. należy do miasta, 0,09 proc. do osób fizycznych, a 0,07 proc. do spółki EPS Polska Holding.

Spółka - jak przekazano - ma blisko 19 tys. klientów i oddziały m.in. w Połczynie-Zdroju, Łobzie i Myśliborzu, a także w Słubicach i Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem, w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku i w Chojnicach w Pomorskiem.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl