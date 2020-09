Szczecin: Studium wykonalności dla modernizacji linii kolejowej do Świnoujścia

PKP Polskie Linie Kolejowe planują modernizację linii kolejowej na odcinku od Rzepina do Szczecina Podjuch i dalej do Świnoujścia. Spółka podpisała dwie umowy na opracowanie studium wykonalności.

Efektem inwestycji będą sprawne przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych, przewożących ładunki z Dolnego Śląska do portów Pomorza Zachodniego - poinformowały w piątek służby prasowe PKP PLK.

Dwie umowy o łącznej wartości blisko 4 mln zł netto na opracowanie studium wykonalności dla prac na trasie Rzepin - Szczecin Podjuchy oraz Szczecin Podjuchy przez Szczecin Dąbie do Świnoujścia pozwolą na analizę, określenie możliwości technicznych, szczegółowych rozwiązań i niezbędnych prac - podała spółka. Studium jest krokiem do realizacji inwestycji w nowej perspektywie unijnej 2021-2027.

"Projekty na linii Wrocław - Szczecin - Świnoujście są ważne w skali krajowej i międzynarodowej" - mówi cytowany w komunikacie członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch. "Nadodrzańską trasą przewożone są ładunki z południa do zachodniopomorskich portów. Przygotowywane inwestycje zwiększają role kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu oraz przyniosą wymierne efekty dla gospodarki" - dodaje.

Wśród zakładanych efektów inwestycji jest wzrost konkurencyjności przewozów towarowych. Zapewnić ma to linia kolejowa przygotowana do przejazdu dłuższych i cięższych składów, które przewiozą więcej ładunków.

Wymiana torów, urządzeń sterowania ruchem oraz montaż nowoczesnego systemu zapewni sprawne i bezpieczne podróże oraz przewóz towarów, a także skróci czas przejazdu - podkreśla spółka. Wśród rozpatrywanych wariantów przewiduje się dostosowanie linii dla pociągów pasażerskich do prędkości 160 kilometrów na godzinę oraz dla pociągów towarowych do prędkości 120 kilometrów na godzinę. Zwiększy to przepustowość linii.

Termin opracowania studium wykonalności dla projektu odcinka Rzepin - Szczecin Podjuchy określono na koniec 2022 r. Wartość tej umowy to prawie 2,3 mln zł netto. Z kolei termin opracowania dokumentacji dla wartego prawie 1,7 mln zł netto projektu odcinka Świnoujście - Szczecin Dąbie - Szczecin Podjuchy przewidziano na lipiec 2022 r. Wykonawcą obu projektów będzie firma BBF Sp. z o.o.