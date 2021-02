Szczecin: Szczeciński magistrat: awarie dostaw ciepła zbada Urząd Regulacji Energetyki

Prezydent Szczecina skierował do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o wszczęcie kontroli wykonywania działalności koncesjonowanej Polskiej Grupy Energetycznej w zakresie wytwarzania ciepła.

Wniosek dotyczący kontroli to pokłosie awarii w elektrociepłowniach Pomorzany i Szczecin, które w lutym br. pozbawiły 30 tys. mieszkańców ogrzewania i ciepłej wody w najchłodniejszych dniach zimy - poinformowały we wtorek służby prasowe szczecińskiego magistratu.

"Chcielibyśmy poznać przyczyny tych awarii w sposób obiektywny tak, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i jak najlepiej przygotować się na przyszłość" - powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Elektrociepłownia Pomorzany oraz Elektrociepłownia Szczecin to dwa największe źródła ciepła na terenie Szczecina, zabezpieczające w 50 proc. dostawy ciepła dla mieszkańców. "Od 8 stycznia do 12 lutego br. miały miejsce bezprecedensowe, powtarzające się awarie w obu źródłach ciepła, które doprowadziły do ograniczenia dostaw ciepła do odbiorców, czym poważnie zakłóciły bezpieczeństwo energetyczne na obszarze Szczecina" - podano w komunikacie.

W miarę możliwości Szczecińska Energetyka Cieplna minimalizowała skutki awarii - wynika z informacji miasta. Uruchomiono wtedy rezerwowe źródło Ciepłowni Rejonowej Marlicza, zwiększono także moc Ciepłowni Rejonowej Dąbska. W najchłodniejszych dniach pełną parą pracował też miejski Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Szczecińska Energetyka Cieplna na bieżąco regulował sieć dostosowując ją do zmieniających się parametrów w źródłach.