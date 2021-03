Szczecin: Umowa na budowę głównej siedziby pogotowia

Umowę na budowę głównej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie podpisano w piątek. Powstanie nowego budynku przy ul. Twardowskiego ma skrócić czas dojazdu do pacjentów i zapewnić lepsze warunki pracy ratownikom.

"Pandemia koronawirusa pokazuje, jak ważną rolę odgrywa sprawny system ratowniczy oraz jak newralgiczną rolę pełnią ratownicy medyczni. To oni 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu docierają do chorych. Ratownikom należą się zatem dobre warunki pracy" - powiedział w piątek marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Nowa, główna siedziba zachodniopomorskiego pogotowia zlokalizowana będzie między ul. Twardowskiego a ul. 26 Kwietnia. Powstanie na działce o powierzchni 17 tys. m kw.

Obiekt ma składać się z dwóch budynków. W pierwszym znajdą się pomieszczenia biurowe dla administracji, archiwum główne, serwerownia, pomieszczenia gospodarcze i magazyny, sale szkoleniowe oraz sala konferencyjna, a także Ośrodek Symulacji Medycznych, który tymczasowo funkcjonuje w filii WSPR w Międzyzdrojach.

W drugim budynku znajdować się będą m.in. pokoje ratowników medycznych i lekarzy, pokój czuwania, pomieszczenia działu farmacji i bieżącego uzupełniania w materiały medyczne i leki, a także garaże dla ambulansów oraz stanowiska do mycia i odkażania karetek.

"Budowa skróci czas dojazdu do pacjenta. W nowych warunkach ambulans będzie od razu w pełni gotowy do akcji, a załoga działać będzie w pełnym reżimie sanitarnym. Aktualnie karetki stacjonują pod gołym niebem na placu przy al. Wojska Polskiego, co w mroźne i śnieżne dni wiąże się z koniecznością ogrzania i odśnieżenia ambulansu przed wyjazdem" - powiedział dyrektor WSPR w Szczecinie Roman Pałka.

Wykonawca ma 7 dni od podpisania umowy na wejście na teren budowy i rozpoczęcie robót. Ich zakres obejmuje rozbiórkę pozostałych na terenie obiektów oraz budowę nowej stacji pogotowia.

Budynek ma być gotowy do końca 2022 r. Wykonawcą jest firma Mirbud Skierniewice, ma wybudować obiekt za 32,8 mln zł.

Do tej pory na działce przy ul. Twardowskiego - jak poinformowano - przeprowadzono pierwszy etap wyburzeń, zniwelowano i wyrównano teren oraz wykonano niezbędne przyłącza elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Działka jest gotowa do przekazania wykonawcy.

Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa, funduszy Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych WSPR w Szczecinie. Całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia to ok. 52 mln zł. "Ta inwestycja pomoże pogotowiu funkcjonować szybciej i efektywnej. Z zadeklarowanej pomocy w wysokości 25,9 mln zł się nie wycofamy" - podkreślił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Druga siedziba pogotowia znajdzie się przy ul. Duńskiej; ratownicy będą mogli szybciej dojechać do mieszkańców północnej części miasta. Będą w niej stanowiska dla sześciu ambulansów ratunkowych i miejsca przeznaczone do ich odkażania i mycia - pojazdy będą w ciągłej gotowości. Jak zaznaczył marszałek Geblewicz, w tej lokalizacji "prace zmierzają ku końcowi i niedługo nastąpi uroczyste otwarcie".

Główną siedzibą WSPR w Szczecinie jest obecnie budynek przy al. Wojska Polskiego z 1872 r. Jest objęty nadzorem konserwatora zabytków i nie ma możliwości dostosowania go do aktualnych potrzeb zespołów ratowniczych.

