Szczecin: Umowa na dofinansowanie budowy siedziby pogotowia

Umowę na dofinansowanie budowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie podpisał wojewoda zachodniopomorski – poinformowało we wtorek biuro prasowe wojewody. Ze środków z budżetu państwa do samorządu województwa trafi blisko 26 mln zł.

"Państwo przekazuje pieniądze na ważną dla mieszkańców Szczecina inwestycję. Mam nadzieję, że właściciel stacji, marszałek województwa, dotrzyma terminu oddania nowej siedziby WSPR do końca 2022 r." - powiedział, cytowany we wtorkowym komunikacie wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Jak poinformowano, rządowa dotacja, która pokryje połowę kosztów budowy nowej siedziby pogotowia w Szczecinie, będzie przekazywana w trzech transzach - 500 tys. zł w 2020 r., 14 mln zł w 2021 r. i 11 mln 459 tys. w 2022 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ma działać w dwóch siedzibach - przy ul. Duńskiej i ul. Twardowskiego.

W marcu br. rozpoczęła się budowa siedziby przy ul. Duńskiej. Zgodnie z umową ma być gotowa do czerwca 2021 r. Całkowity koszt tej siedziby to blisko 17 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 8 mln zł pochodzi z urzędu marszałkowskiego. Pozostała kwota to wkład własny pogotowia.

Druga siedziba będzie zlokalizowana przy ul. Twardowskiego. Mają tam powstać dwa budynki: w jednym będzie część administracyjno-szkoleniowa, w drugim pomieszczenia dla zespołów ratownictwa i zaplecze garażowo-techniczne dla karetek. Jej koszt to 52 mln zł.

Dofinansowanie w wysokości 26 mln zł z Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego uzyskano w tym roku. Pozostała kwota - jak informowało pogotowie - będzie pochodzić z budżetu urzędu marszałkowskiego (11 mln zł) i ze środków własnych WSPR (15 mln zł).

Pogotowie podjęło decyzję o zaciągnięciu kredytu, który zostanie częściowo spłacony w momencie sprzedaży nieruchomości przy al. Wojska Polskiego.