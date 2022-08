Szczecin: Umowa na projekt modernizacji linii kolejowej prowadzącej do granicy

Krótszy czas podróży, sprawniejszy przewóz towarów i lepszy dostęp do pociągów - zakłada modernizacja linii kolejowych 408 i 409 prowadzących ze Szczecina Głównego do granicy państwa. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano w poniedziałek.

"Realizacja inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury przede wszystkim dostępowej do Szczecina i ze Szczecina to proces, który trwa już od wielu lat. Modernizacje węzłów kolejowych, które już w zasadzie dobiegły końca, przede wszystkim w obszarze Świnoujścia i Szczecina, związane przede wszystkim z udrożnieniem i przyspieszeniem funkcjonowania portów Szczecin-Świnoujście mają ogromnie duże znaczenie" - powiedział w poniedziałek podczas briefingu prasowego sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Dodał, że inwestycje związane z portami są ważne ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju. "Możliwości funkcjonowania portów oceniamy dziś bardzo dobrze i wydaje się, że poradzimy sobie z tym zadaniem" - mówił wiceminister. "Realizacja tych zadań opiera się właśnie o linie (kolejowe) 408 i 409, kolejny etap to oczywiście Nadodrzanka, która będzie modernizowana - to wszystko ma za zadanie przede wszystkim polepszenie dostępu do województwa zachodniopomorskiego" - kontynuował.

Jak zaznaczył członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Piotr Majerczak, inwestycja obejmie modernizację 27 km torów kolejowych, dobudowę toru na odcinku Szczecin Główny - Szczecin Gumieńce, elektryfikację ok. 17 km torów, ale także budowę trzech nowych przystanków (Szczecin Pomorzany Południowe, Warzymice, Przecław), stacji w Kołbaskowie, na której bieg będą kończyły pociągi aglomeracyjne i przebudowę stacji Szczecin-Gumieńce, co umożliwi przyjmowanie pociągów o długości 750 m.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przyznał, że jest to inwestycja ważna dla rozwoju regionu. "Z jednej strony - porty muszą korzystać dalej z dystrybucji, transportu i świetnie, jeśli będzie to kolej, ale to także kwestia turystyki, bo obok przemysłu morskiego, obok całej gospodarki morskiej nasz region jest regionem turystycznym i każde połączenie jest niezwykle ważne, także to do granicy państwa" - mówił.

Odcinek linii kolejowej nr 409 Szczecin Gumieńce - granica państwa zostanie zelektryfikowany zgodnie z porozumieniem pomiędzy PKP PLK i DB Netz AG w ramach współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Berlin - Szczecin.

Jak podały PKP PLK, w ramach inwestycji planowana jest budowa bezkolizyjnych skrzyżowań w miejsce istniejących przejazdów kolejowo-drogowych m.in. w ciągu ul. Cukrowej w Szczecinie oraz w ciągu drogi Przylep - Ostoja - Rajkowo - Szczecin. W zamian za przejazd przy ul. Cukrowej zaplanowano budowę wiaduktu kolejowego, przejście pod torami oraz przebudowę dróg równoległych.

"Dla zwiększenia komfortu podróżnych oraz możliwości przyjmowania i wyprawiania większej liczby pociągów, planowana jest budowa jednokrawędziowego peronu nr 5 na stacji Szczecin Główny. Peron będzie obsługiwał ruch aglomeracyjny po linii kolejowej nr 408 (w kierunku Szczecina Gumieńce) oraz nr 406 (w kierunku Polic). Nowy peron będzie usytuowany przy torze nr 12a, na wysokości peronu nr 4" - podano. Jak dodano, planowana jest też rozbudowa istniejącej kładki.

Wykonawcą finansowanych z budżetu spółki prac projektowych wartych blisko 9 mln zł będzie firma Databout Sp. z o.o. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę 2024 r. - poinformowały PKP PLK. Zakończenie robót na linii kolejowej nr 409, stycznej ze stroną niemiecką, planowane jest do końca 2025 r.

Zakończenie całego projektu przewidziane jest na czwarty kwartał 2027 r. "Realizacja inwestycji uzależniona będzie od dostępności środków finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej, zasad i kryteriów korzystania z instrumentów finansowych UE" - dodano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl