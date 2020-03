Szczecin: Umowa na rozbudowę Teatru Polskiego

Scena teatru szekspirowskiego, scena kabaretowa czy eksperymentalna mają znaleźć się w przebudowanym i rozbudowanym Teatrze Polskim w Szczecinie. Umowę na wykonanie prac podpisano w poniedziałek.

"Na ten dzień czekaliśmy długo. Czekali na to wszyscy miłośnicy teatru w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, jak i artyści Teatru Polskiego. Jesteśmy jedynym miastem wojewódzkim, które nie ma budynku teatru, który został od początku wybudowany jako teatr. Dlatego też tak duża nasza determinacja, aby to dzieło rozpocząć i doprowadzić do końca" - powiedział w poniedziałek marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Dodał, że wierzy, iż za 2,5 roku "hucznie będziemy świętowali otwarcie nowych przestrzeni teatru".

Teatr przebuduje i rozbuduje firma BUDIMEX, która złożyła ofertę na nieco ponad 196 mln zł. Wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu po tym, jak komisja przetargowa unieważniła pierwszy, ponieważ oferty przekroczyły zabezpieczony na inwestycję budżet.

"Mam nadzieję (...), że wszyscy odczujemy tę wielką potrzebę i moc, jaką daje teatr, jaką daje sztuka, kultura, gdy będziemy mieli ten nowy, wspaniały obiekt teatralny w Szczecinie" - powiedział dyrektor Teatru Polskiego Adam Opatowicz.

W przebudowanym obiekcie znajdzie się scena główna na 610 miejsc, scena teatru szekspirowskiego na 320 miejsc, sala kabaretowa na 80 miejsc, wielofunkcyjna sala prób, scena eksperymentalna ze zmienną liczbą miejsc siedzących, garderoby, magazyny na teatralne rekwizyty i pomieszczenia służbowe. Zostanie także zagospodarowany teren wokół Teatru Polskiego.

Jak przekazał Urząd Marszałkowski, przebudowa obejmie przywrócenie pierwotnego wyglądu teatru, wybudowanego w latach 1928-1929 według projektu architekta Adolfa Thesmachera. "Metamorfozę przejdzie główny trzon budynku na drugim piętrze, gdzie znajdą się pokoje gościnne z pomieszczeniami obsługującymi i sala klubowa. Istniejąca główna sala teatralna zostanie w całości wyremontowana. Zmianie ulegnie obecny układ widowni, zachowane zostaną tu jednak elementy historyczne sceny m.in. sznurowania" - poinformowano. Dodano, że na parterze budynku utrzymana zostanie funkcja teatru - kabaretu (scena kabaretowa Czarny Kot Rudy działa od 1997 r.).

Powstać ma również nowa część kompleksu teatralnego. Będzie to konstrukcja żelbetonowa, przeszklone będą natomiast ściany osłonowe, świetliki i drzwi wejściowe. Poszczególne kondygnacje wnętrz mają być połączone "monumentalnymi schodami", wykonanymi ze stali. Stalowe mają być też okładziny elementów architektonicznych wyłaniających się z zielonego dachu. Budynek zaprojektowano tak, by wpisywał się w istniejącą rzeźbę terenu.

Jak zaznaczono, nowe sceny teatralne będą pierwszymi profesjonalnymi scenami dramatycznymi w Szczecinie.

Inwestycja - jak zapowiedziano - będzie przeprowadzona ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.