Szczecin: Więcej połączeń lotniczych do Warszawy od 26 marca

Do 22 zwiększą liczbę połączeń ze Szczecina do Warszawy Polskie Linie Lotnicze LOT - poinformował w środę port lotniczy Szczecin-Goleniów. Zmiana nastąpi 26 marca; tego samego dnia na trasę Szczecin-Goleniów - Warszawa-Modlin wrócą samoloty linii Ryanair.

"Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję, że wraz z początkiem nadchodzącego sezonu letniego (od 26 marca) będą częściej latać na trasie Szczecin - Warszawa Chopina" - poinformował w środę port lotniczy Szczecin-Goleniów.

PLL LOT realizują obecnie 19 połączeń tygodniowo z Goleniowa na Okęcie, po zmianie ma ich być 22.

Jak przekazał, cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność Maciej Dziadosz, wpisuje się to "w rozwój siatki połączeń, jaki od kilku lat nasze lotnisko wraz z narodowym przewoźnikiem realizuje za pośrednictwem swojego hubu w Warszawie, dając możliwość jeszcze większej ilości dogodnych przesiadek nie tylko do miast europejskich, ale także do Ameryki Północnej, Azji czy na Bliski Wschód".

"Z drugiej zaś (strony) dostosowuje swój rozkład lotów pod ruch point to point do Warszawy, stanowiąc alternatywę dla wielogodzinnej podróży koleją lub samochodem, pozwalając w jeden dzień, zarówno mieszkańcom Zachodniopomorskiego jak i Mazowieckiego załatwić swoje sprawy bez konieczności noclegu" - zaznaczył Dziadosz.

Podróż koleją ze Szczecina Głównego do Warszawy Centralnej bezpośrednimi pociągami trwa od blisko 6,5 do 8 godzin.

Także 26 marca powróci możliwość podróżowania z Goleniowa liniami Ryanair. Irlandzki przewoźnik będzie oferował loty na trasie Szczecin - Warszawa-Modlin.

