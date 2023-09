Szczecin: Wykonano blisko 70 proc. prac przy rozbudowie portu

Wykonano prawie 70 proc. prac przy rozbudowie portu w Szczecinie – przekazał we wtorek Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście. Inwestycja ma poprawić dostęp do portu w rejonie Kanału Dębickiego, podwoić ilości obsługiwanych ładunków oraz poprawić jakość ich obsługi.

W ramach inwestycji "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego" powstają dwa nowe nabrzeża - Norweskie i Duńskie, a modernizację przechodzą dwa już istniejące - Czeskie i Słowackie. Łączna długość nowych nabrzeży wyniesie 1000 metrów. Poszerzony do 200 m (obecnie 120 m) i pogłębiony do 12,5 m zostanie też Kanał Dębicki.

"W wyniku tej modernizacji pozyskamy bardzo dużo nowych terenów. Plan podwojenia przeładunków wiąże się również ze Szczecinem. W zeszłym roku mieliśmy ponad 10 mln ton przeładowanych towarów i to również dotyczy Szczecina. W okresie najbliższej dekady myślę, że port zwiększy swoje przeładunki dwukrotnie" - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"Uzyskując wartość 20 mln ton przeładowanych rocznie towarów, stworzymy niezwykłą sytuację dla rozwoju nie tylko portu, ale i miasta. Pojawienie się nowych jednostek, nowych operatorów, a przede zwiększenie obrotów portu będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju Szczecina" - dodał.

Celem inwestycji jest podwojenie ilości obsługiwanych ładunków oraz poprawa jakości ich obsługi. Jak informuje Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście, dzięki niej port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton w ładowniach, czym podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków.

Wiceminister infrastruktury przekazał, że planowane są kolejne "strategiczne inwestycje dla państwa Polskiego". "Przede wszystkim jest to terminal zbożowy, agroterminal, który z jednej strony chcemy umiejscowić dla panamaksów w Świnoujściu, ale dla mniejszych jednostek, które są najbardziej poszukiwane w zakresie transportu zboża w europejskiej strefie, właśnie w Szczecinie" - zapowiedział Gróbarczyk.

Terminal agro ma powstać przy Nabrzeżu Norweskim, ulokowany zostanie na blisko 11 ha. "Przygotowujemy się do przetarg, który rozpocznie się za kilka tygodni" - powiedział we wtorek prezes Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A. Krzysztof Urbaś.

"Chcemy zapewnić dodatkowe możliwości przeładunku ładunków agro w Porcie Szczecin, mamy już firmy zainteresowane, które mamy nadzieję te nasze przewidywania spełnią" - dodał.

Projekt "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego" jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej. Koszt prac to 343,1 mln złotych.