Szczecin: Wykonano ponad 54 proc. prac przy rozbudowie portu

Wykonano ponad 54 proc. zaplanowanych robót przy rozbudowie portu w Szczecinie – przekazała w środę przedstawicielka wykonawcy. Inwestycja ma poprawić dostęp do portu w rejonie Kanału Dębickiego.

"Inwestycja w porcie w Szczecinie jest gigantycznych rozmiarów. Do wykonania jest nowe Nabrzeże Norweskie, stanowiące przedłużenie linii już istniejącego Nabrzeża Fińskiego, które dziś pełni funkcję terminala kontenerowego. Zaplanowano też przebudowę istniejących nabrzeży: Czeskiego i Słowackiego wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży" - przekazała w środę przedstawicielka spółki NDI Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Dodała, że do wybudowania jest także oczepowe Nabrzeże Duńskie na długości ok. 770 m, które zabezpieczy brzeg Ostrowa Grabowskiego i przedłuży w przyszłości linię Nabrzeża Norweskiego. Kanał Dębicki zostanie z kolei poszerzony ze 120 do 200 m i pogłębiony do 12,5 m.

"W tym wypadku największym wyzwaniem jest dla nas czas, dlatego prace realizujemy na wszystkich frontach jednocześnie" - przekazała cytowana w informacji kierowniczka robót z Grupy NDI Irena Filipek.

Wskazała, że w zakresie robót żelbetowych wykonano ponad 52 proc. konstrukcji Nabrzeża Czeskiego (chodzi o pierwszy etap o długości 316,5 m), 44 proc. Nabrzeża Norweskiego oraz 72 proc. Nabrzeża Duńskiego.

Część prac trzeba było odłożyć ze względu na warunki atmosferyczne, m.in. ujemne temperatury.

"Cały czas prowadzimy też prace związane z budową obwałowań na wyspie Ostrów Mieleński. Wykonaliśmy 205 z 292 sztuk kontenerów, co daje 70,21 proc. zawansowania" - powiedziała Filipek.

Wykonane zostały roboty kafarowe związane z pogrążaniem ścianki kombinowanej od strony wody, pogrążono pale od strony lądu oraz wykonano kotwy na Nabrzeżu Czeskim na długości 316,5 m. Jak podano, na Nabrzeżu Norweskim zrealizowano z kolei roboty kafarowe związane z pogrążaniem grodzic ścianki szczelnej, wykonano kotwy mikropalowe oraz pale CFA na całej długości nabrzeża, a także umocniono plac składowy. Na Nabrzeżu Duńskim zrealizowano prace kafarowe związane z pogrążaniem grodzic ścianki szczelnej i wykonano kotwy mikropalowe na całości nabrzeża (770 m).

Wymieniono także całą linię odbojową na Nabrzeżu Fińskim. Wykonano też platformę roboczą pod obwałowania na całej długości na wyspie Ostrów Mieleński, wykonywane jest obwałowywanie. Zrealizowano ponad 70 proc. tego typu prac.

"W najbliższym czasie planujemy wznowić roboty czerpalne polegające na pogłębieniu Kanału Dębickiego. Będziemy też kontynuować roboty żelbetowe na nabrzeżach, dalej wykonywać obwałowania na wyspie Ostrów Mieleński, a także budować tor poddźwigowy i kolejowy na Nabrzeżu Czeskim" - powiedział dyrektor projektu z Grupy NDI Piotr Arabczyk.

Inwestycja ma na celu poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie kanału Dębickiego. Obecnie nabrzeża Czeskie i Słowackie są tam najintensywniej wykorzystywanymi nabrzeżami drobnicowymi, a modernizacja ma zapewnić dostosowanie ich parametrów do obsługi największych statków.

Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt to ok. 343,1 mln zł brutto.

Inwestorem zadania jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a generalnym wykonawcą konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. oraz NDI Sopot S.A.

