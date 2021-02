Szczecin: Złe warunki atmosferyczne przyczyną awarii w Elektrociepłowni Pomorzany

Złe warunki atmosferyczne spowodowały zamarznięcie wody wykorzystywanej do chłodzenia, przez co wystąpiły zakłócenia w pracy szczecińskiej Elektrociepłowni Pomorzany - poinformował w poniedziałek Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Dostawy ciepła dla mieszkańców lewobrzeżnej części miasta powinny być wznowione około południa.

"Z powodu złych warunków atmosferycznych, które spowodowały zamarznięcie wody wykorzystywanej do chłodzenia, wystąpiły dziś zakłócenia w pracy Elektrociepłowni Pomorzany. Pracownicy elektrociepłowni dokładają wszelkich starań, by jak najszybciej praca elektrociepłowni wróciła do normy" - poinformowano w poniedziałek na stronie internetowej należącego do PGE GiEK Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

Jak wskazano, "niedobory mocy cieplnej w systemie uzupełniane są przez Elektrociepłownię Szczecin, która pracuje ze zwiększoną mocą cieplną 96,6 MWt", aby zminimalizować skutki awarii dla mieszkańców Szczecina.

"Możliwości produkcyjne tej elektrociepłowni są znacznie większe, ale SEC (Szczecińska Energetyka Cieplna - PAP) nie zgłosił nam konieczności kolejnego zwiększenia mocy" - podano. Zaznaczono, że dostawy ciepła z Elektrociepłowni Pomorzany powinny zostać wznowione jeszcze w poniedziałek ok. godz. 12.

SEC na swojej stronie internetowej podała natomiast, że jej źródła, "tj. Ciepłownia Rejonowa Dąbska i Ciepłownia Rejonowa Marlicza pracują pełną mocą, aby zminimalizować skutki tej awarii".