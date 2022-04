Szczecin: Zmiany w strefie płatnego parkowania

Abonament dla firm na dowolną liczbę pojazdów, włączenie dwóch ulic do strefy płatnego parkowania i wydłużenie godzin poboru opłat na Starym Mieście - to niektóre zmiany obowiązujące od środy w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania. Dwie ulice przeniesiono z droższej do tańszej podstrefy.

"Najważniejsza zmiana dotyczy abonamentów miesięcznych dla osób prawnych (firm) i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej z siedzibą w Szczecinie. Obecnie podmioty te mają prawo do zakupu abonamentu miesięcznego tylko na jeden pojazd. Od dziś szczecińskie firmy, instytucje mogą kupować abonament miesięczny dla dowolnej liczby należących do nich pojazdów" - poinformował w środę rzecznik miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim.

Dwie ulice - Unisławy, od ul. Wielkopolskiej do ul. Felczaka i Narutowicza, od al. Piastów do ul. Potulickiej - przeniesiono z podstrefy A, gdzie obowiązuje wyższa stawka za postój do tańszej podstrefy B.

Do strefy włączono też ulice Legionów Dąbrowskiego (od al. Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica) i Swarożyca (od ul. Parkowej do ul. Szarotki). Obowiązuje tam cennik podstrefy B.

Zmieniły się godziny poboru opłat za postój w Strefie Zamieszkania Stare Miasto, gdzie opłaty są wyższe i naliczane są w inny sposób niż w obszarze Strefy Płatnego Parkowania. Od środy parkowanie jest tam płatne przez cały tydzień od godz. 8 do godz. 22 (wcześniej opłaty obowiązywały od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 17).

Do "obszaru abonamentowego" Strefy Zamieszkania Stare Miasto" włączono trzy ulice: Panieńską, Księcia Mściwoja II i fragment ulicy Kuśnierskiej (pomiędzy ul. Grodzką i ul. Panieńską). Ulice te nadal należą do Strefy Płatnego Parkowania - opłaty za postój nie zmieniają się.

"Obszar abonamentowania SZSM jest pojęciem szerszym niż Strefa Zamieszkania Stare Miasto. Oznacza obszar, którego mieszkańcy mogą kupić Kartę Stare Miasto, uprawniającą do postoju w SZSM. Mieszkańcy ww. ulic narzekali na brak dostępu do miejsc postojowych. Zmiana umożliwia im nabycie Karty Stare Miasto i korzystanie z przywilejów z tym związanych, pozostawiając uprawnienia, jakie daje im zamieszkiwanie przy ulicy objętej SPP" - tłumaczył Jachim.

Kolejna zmiana powoduje, że posiadacze Karty Stare Miasto są zwolnieni z płacenia za postój na płatnym parkingu niestrzeżonym pod Trasą Zamkową.

Do wykupienia Karty Stare Miasto uprawnione są osoby mieszkające w "obszarze abonamentowania", które są właścicielami pojazdu (prawo własności potwierdzone w dowodzie rejestracyjnym) albo dysponują pojazdem na podstawie umowy kredytu, leasingu, najmu długoterminowego. Według obowiązującej od środy poprawki Kartę Stare Miasto może również kupić osoba, która posiada "inny tytuł prawny" do pojazdu, a więc dysponuje nim np. na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, przewłaszczenia.

