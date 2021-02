Szczecinek: Oficjalnie otwarto halę sportową wybudowaną za blisko 8,9 mln zł

Blisko 8,9 mln zł kosztowała budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinku (Zachodniopomorskie), która ma służyć młodzieży szkolnej oraz zawodnikom klubów i stowarzyszeń sportowych. W czwartek magistrat dokonał oficjalnego otwarcia obiektu.

"Obiekt został zbudowany w nowoczesnej technologii, jest funkcjonalny i przez długie lata będzie służył zarówno młodzieży szkolnej, jak i zawodnikom, którzy będą trenowali tu popołudniami" - mówił podczas otwarcia cytowany w komunikacie burmistrz Szczecinka Daniel Rak.

Zaznaczył, że nowa hala funkcjonuje w pobliżu boisk piłkarskich i basenu, tworząc kompleks sportowy dla mieszkańców Szczecinka i odwiedzjących to miasto.

Obiekt składa się z jednokondygnacyjnej sali sportowej oraz dwukondygnacyjnego zaplecza socjalnego z galerią widokową i ogólnodostępnymi toaletami na piętrze. Połączony jest z budynkiem dotychczas użytkowanej sali przeszklonym łącznikiem w części socjalnej. Całość przystosowana jest dla osób poruszających się na wózkach.

Jak podał magistrat, hala ma długość ponad 52 m i szerokość niemal 33 m. Znajduje się tam boisko główne i trzy treningowe do koszykówki, boisko główne do piłki ręcznej, boisko do piłki nożnej halowej i do siatkówki z trzema boiska treningowymi. Sala sportowa dzieli się na trzy części za pomocą kotar o napędzie elektrycznym. Obiekt jest wygłuszony przez zastosowanie okładzin akustycznych na ścianach oraz suficie.

Obiekt powstał ze środków własnych miasta Szczecinka.