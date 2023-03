Szczeciński rzecznik konsumentów w 2022 r. udzielił pomocy prawnej ponad 16 tys. osób

W 2022 r. szczeciński rzecznik konsumentów udzielił pomocy prawnej ponad 16 tys. osób – przekazał szczeciński magistrat. Najwięcej poszkodowanych konsumentów jest wśród seniorów, ale problemy mają też młodsze osoby - zauważyła rzecznik konsumentów w Szczecinie Longina Kaczmarek.

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Konsumenta.

"Polski konsument ma coraz większą świadomość swoich praw, choć nadal podpisuje umowy bez wnikliwego przeczytania i zrozumienia ich treści, co prowadzi do zagrożenia jego interesu ekonomicznego" - powiedziała, cytowana w informacji magistratu, miejska rzecznik konsumentów w Szczecinie Longina Kaczmarek.

Jak dodała, najwięcej poszkodowanych konsumentów jest nadal wśród seniorów, ale problemy mają także osoby z innych grup wiekowych.

"Szczególnym rodzajem spraw charakteryzują się młodzi ludzie. Oni też w relacjach z przedsiębiorcami wykazują z jednej strony małe doświadczenie, a z drugiej - charakteryzują się zbyt dużą beztroską, często działając w pośpiechu, tracą czujność i uwagę" - zaznaczyła Kaczmarek.

W tej grupie najwięcej problemów zanotowano w przypadku zakupów na odległość. Chodzi nie tylko o zakupy przez internet, ale też zawieranie umów telekomunikacyjnych, o usługi turystyczne, fitness, edukację zawodową lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wskazano, że rzecznik udziela pomocy prawnej konsumentom w formie porady, a w razie naruszenia interesu konsumenta podejmuje się interwencję - wystąpienie do przedsiębiorców.

Jak podano, konsumenci zgłaszają się do biura po pomoc w przypadku problemów z egzekwowaniem prawa do reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji. Drugą co do wielkości grupą problemów są sprawy związane z zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa - na pokazach. Nadal dominują problemy z umowami zawieranymi na odległość: przez telefon oraz zakupy internetowe.

W zakresie usług konsumenci mieli najwięcej problemów z usługami telekomunikacyjnymi - do rzecznika wpłynęło ponad 1,3 tys. tego typu spraw. Chodzi o sprawy dotyczące telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostaw internetu i telewizji kablowej oraz satelitarnej.

"Jedną z kategorii spraw powtarzających się w mijającym roku były zgłoszenia konsumentów dotyczące procesu i okoliczności zawarcia lub przedłużenia umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych podczas rozmów telefonicznych z konsultantami operatorów" - wskazano.

Druga najbardziej liczna kategoria spraw to usługi finansowe (blisko 1,2 tys. spraw). W 2022 r. wzrosła liczba konsumentów poszkodowanych w wyniku nieautoryzowanych transakcji bankowych.

"W grupie tych skarg dominowały włamania na rachunki bankowe i wyłudzenia finansowe za pośrednictwem aplikacji Blik, aplikacji Apple Pay, Peo Pay itd." - przekazano.

Jak poinformowano, konsumenci w ubiegłym roku napotykali problemy dotyczące: wprowadzania w błąd co do warunków umowy, w tym kosztów usług bankowych, nierzetelnego, niejednokrotnie nieuczciwego prezentowania właściwości, cech produktów bankowych (obligacje GNB, polisolokaty, fundusze, certyfikaty), nieinformowania o negatywnych konsekwencjach produktów bankowych i ryzyku finansowym.

"Konsumenci mieli problemy z danymi wpisanymi do bazy BIK, zablokowaniem środków na rachunku osobistym z powodu zajęcia komorniczego, nadmiernym zadłużeniem, restrukturyzacją zobowiązań, zmniejszeniem rat, umorzeniem kosztów i odsetek, nękaniem przez firmy windykacyjne, spłatą zobowiązań po zmarłych, zbyt wysokich opłat windykacyjnych, brakiem udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni" - poinformowano.

Trzecią najliczniejszą grupą były sprawy transportowe i turystyczne (blisko 900 spraw). W 2022 r. konsumenci najczęściej zgłaszali do biura rzecznika rozbieżności między przedstawioną ofertą a stanem faktycznym, zakwaterowanie w innym obiekcie niż wskazany w umowie, brak dostępności do wszystkich atrakcji opisanych w ofercie lub możliwość korzystania z atrakcji tylko w określonych godzinach, o czym nie wspomniano w przedstawionej ofercie.

"Szczególnym problemem w 2022 r. okazało się uzyskanie przez konsumentów, zawiedzionych pobytem na imprezie turystycznej, odpowiedzi na reklamację" - poinformowano.

Wyjaśniono, że organizatorzy wyszukiwali różnych uzasadnień tego, aby nie udzielić konsumentom odpowiedzi na reklamację w rozsądnym czasie, tłumacząc to najczęściej zapisem ustawowym, który nie obliguje ich do zajęcia stanowiska w terminie 30 dni. Pojawiły się także sytuacje, kiedy roszczenia reklamacyjne konsumentów były odrzucane z powodu niezgłoszenia reklamacji na miejscu, u rezydenta.

W przypadku umów sprzedaży najczęściej pojawiały się sprawy dotyczące mebli, artykułów wyposażenia wnętrz i utrzymania domu (ponad 1,6 tys. spraw), odzieży i obuwia (ponad 1,3 tys. spraw) oraz urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt komputerowy (ponad 1,2 tys. spraw).

