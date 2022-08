Szczepan Barszczewski nowym wiceprezesem Polskiego Holdingu Nieruchomości

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała Szczepana Barszczewskiego na stanowisko wiceprezesa - członka zarządu ds. inwestycji - poinformował PHN w czwartkowym komunikacie giełdowym.

"Pan Szczepan Barszczewski jest absolwentem studiów MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik, radca prawny w tym m.in. w międzynarodowej firmie konsultingowej Ernst & Young oraz kancelariach prawniczych o uznanej renomie. Koordynował i realizował projekty inwestycyjne na rynku nieruchomości deweloperskich i komercyjnych oraz usług publicznych" - podano w komunikacie.

Dodano, że Barszczewski od października 2021 r. do chwili obecnej pełnił funkcję prezesa zarządu w Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej Sp. z o.o. Od stycznia 2019 r. do marca 2012 r. był pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od lipca 2018 r. do września 2020 r. był przewodniczącym rady nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Zajmował się również obsługą prawną podmiotów z rynku nieruchomości, podmiotów publicznych i administracji publicznej.

Pod koniec czerwca tego roku rada nadzorcza PHN powołała zarząd spółki na nową kadencję, stanowisko prezesa zachował Marcin Mazurek.

Jak informuje Polski Holding Nieruchomości, spółka jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje około 155 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 3,2 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Ponad 71 proc. udziałów w kapitale akcyjnym należy do Skarbu Państwa.

