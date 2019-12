Szczerski: Polska jest częścią regionalnego systemu bezpieczeństwa energetycznego

W nowym regionalnym systemie bezpieczeństwa energetycznego Polska będzie mogła pełnić rolę jego dystrybutora - powiedział w poniedziałek szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

"Zaczynamy powoli myśleć w innych kategoriach, już nie tylko kraju, który sam sobie musi to bezpieczeństwo zagwarantować, sam sobie musi wypełnić potrzeby energetyczne, ale także zaczyna być rozumiany jako część regionalnego systemu bezpieczeństwa energetycznego, jako część systemu, w którym Polska będzie mogła także pełnić rolę dystrybutora bezpieczeństwa energetycznego dla regionu" - powiedział Szczerski.

"Postawiliśmy na politykę aktywnego bezpieczeństwa Polski, ale także ekonomicznego rozwoju tego sektora (...) po to, żeby rozbudować nasze możliwości w zakresie gazu i generalnie węglowodorów i paliw, po to, żebyśmy mogli rzeczywiście odejść od sytuacji +naturalnej bezbronności+ do sytuacji +aktywnego bezpieczeństwa+" - powiedział.

Szczerski zaznaczył, że chodzi o oparcie bezpieczeństwa rynku gazu na trzech filarach: własnym wydobyciu, nowych źródłach importu, ale także na możliwościach, które daje import poprzez terminal LNG.