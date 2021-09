Szczyt Cyfrowy ONZ w Katowicach zwieńczy Protokół z Katowic (aktualizacja)

Obrady 16. Szczytu Cyfrowego ONZ, który odbędzie się 6-10 grudnia br. w Katowicach, zwieńczy przyjęcie Protokołu z Katowic – poinformował we wtorek minister Krzysztof Szubert. Jak wyjaśnił, protokół ma określić główne kierunki, w których powinna toczyć się dyskusja o świecie cyfrowym.

Szubert, który jest pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej i przewodniczącym komitetu programowego Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021, uczestniczył we zapowiadającym grudniowe wydarzenie briefingu, zorganizowanym w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak przypomniał, IGF (Internet Governance Forum - Światowe Forum Zarządzania Internetem) to międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, umożliwiające globalną dyskusję o rozwoju internetu. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania.

W Katowicach odbędzie się - po spotkaniach zorganizowanych w Paryżu i Berlinie - 16. edycja szczytu, z tematem przewodnim "Internet United". Jak wyjaśniał Szubert, to hasło-klucz uwzględniające ideę otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami - szczególnie w kontekście, że tylko połowa ludzkości ma dotąd dostęp do sieci.

"Szczyt pod egidą ONZ łączy pięć grup interesariuszy, układających przyszłość cyfrowego świata: biznes, administrację, świat nauki, organizacje pozarządowe i technologiczne. Wątkiem wiodącym będzie jednak zaangażowanie młodych ludzi: będziemy chcieli wielu z nich zaprosić, aby mogli spotkać się z ekspertami z całego świata, ministrami cyfryzacji, przedstawicielami Komisji Europejskiej i ONZ" - mówił minister.

Pięć dni szczytu wypełni m.in. ok. 300 paneli poświęconych kwestiom obecnych i przyszłych technologii, legislacji, technologiom cyfrowym, infrastrukturze. "Będziemy poświęcali bardzo dużo wagi wykorzystaniu sieci zarówno przez administrację, jak i przez biznes. Pojawią się wątki związana z kompetencjami w świecie cyfrowym i wątki dotyczące cyberbezpieczeństwa" - zasygnalizował Szubert.

"Szczyt kończy się zawsze raportem, podsumowaniem, przygotowywanym przez ONZ z opóźnieniem, ponieważ wymaga to przeanalizowania 300 paneli, podania w dużej mierze statystycznych informacji o tematach omawianych podczas szczytu. Natomiast planujemy ostatniego dnia niestandardową rzecz, którą ONZ miło zaakceptowało: Protokół z Katowic - Katowice Protocol" - zapowiedział.

"W sposób kierunkowy, może trochę na wzór szczytów cyfrowych G20, podamy tam główne tematy, główne kierunki, w których powinna toczyć się dyskusja o świecie cyfrowym. Będzie to też miejsce, czy dokument, do których będzie można odnosić się podczas kolejnych dużych wydarzeń na świecie" - uściślił.

"Wiemy, w okolicy jakich tematów będą toczyły się dyskusje; na bazie wniosków osób, które będą tu obecne, będziemy starali się ułożyć treść protokołu. Kierunki będą dość ogólne - nie będzie to bardzo precyzyjne. Tematy kompetencji cyfrowych, cyberbezpieczeństwa, infrastruktury i usług - to będą pewnie osie, na których to będzie bazowało, a co jeszcze wyjdzie - zobaczymy" - doprecyzował w rozmowie z PAP Szubert.

Szczyt, przygotowywany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ma odbyć się w formule hybrydowej. Wielu zarejestrowanych uczestników ze świata zadeklarowało wolę przyjazdu do Katowic.

Jak podano we wtorkowej informacji prasowej, gośćmi szczytu mają być m.in.: sekretarz generalny ONZ António Guterres, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, kilkudziesięciu ministrów cyfryzacji z różnych zakątków świata, przedstawiciele biznesu z różnych kontynentów, działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

Organizatorom szczególnie zależy na udziale w IGF młodych ludzi. Podczas szczytu odbędzie się m.in. Youth IGF Summit, czyli impreza towarzysząca dla młodzieży. Trwa także rozpoczęty 1 września konkurs "Internet przyszłości", adresowany do osób w wieku 18-28 lat, który ma pokazać ich wizje przyszłości i rozwoju internetu.

Znany jest już wstępny program fazy głównej Szczytu Cyfrowego (7-10 grudnia) oraz tzw. "dnia zero" (6 grudnia). Łącznie to ponad 300 różnych aktywności, a wśród nich warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, sesje grupowe i sesje networkingowe. To także sesje wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych czy sesja parlamentarna.

W programie IGF 2021 znajdują się też warsztaty zaproponowane przez osoby z różnych stron świata. Swój pomysł mógł zgłosić każdy; ONZ wybrało 83 tematy, obejmujące m.in. ochronę dzieci w internecie, zrównoważoną konsumpcję w ramach e-commerce, cyfrowe prawa i obowiązki czy wolność słowa w internecie.

Na 11 i 12 grudnia strona polska zaplanowała swoiste przedłużenie szczytu: IGF After Party. Jak wyjaśniał we wtorek Szubert, mają to być zaproponowane przez rządowy zespół GovTech Polska mniej oficjalne, weekendowe spotkania programistów, młodych ludzi czy pasjonatów gier.

Na szczyt nadal można rejestrować się przez stronę intgovforum.org, także z deklaracją woli czynnego udziału.

