Szczyt inflacji dopiero nas czeka i to nie jest najgorsza wiadomość

Inflacja w maju wyniosła - według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego - 13,9 proc. To najwyższe tempo wzrostu cen od ćwierćwiecza. Ekonomiści ostrzegają: szczyt inflacji wciąż jeszcze przed nami. I nie jest to jeszcze najgorsza wiadomość. Wysoka inflacja zadomowi się bowiem u nas na dłużej i towarzyszyć jej będą kolejne duże wzrosty stóp procentowych.

W przyszłym roku możemy mieć do czynienia z kolejnym inflacyjnym uderzeniem – mocnym wzrostem cen żywności i nośników energii.

Wszystko wskazuje na to, że 2023 roku średnioroczna inflacja będzie dwucyfrowa.

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (tzw. flash) inflacja w maju wzrosła do 13,9 proc. z 12,4 proc. w kwietniu. Pełną strukturę inflacji poznamy za dwa tygodnie, szczątkowe dane podane we wtorek przez GUS wskazują jednak, że na wzrost cen zapracowały przede wszystkim paliwa (wzrost o 31,4 proc. rok do roku), nośniki energii (35,4 proc. rok do roku) i żywność (13,5 proc. rok do roku).

Dobre (chociaż stanowiące niewielką pociechę) wiadomości są dwie. Po pierwsze tym razem odczyt inflacji nie zaskoczył ekonomistów, którzy szacowali ją w przedziale 12,9-14 proc. (to skądinąd znak czasu, że coraz więcej ośrodków analitycznych w swoich prognozach nie wskazuje na konkretną wartość, a właśnie na przedział wartości), bo w ostatnich miesiącach regularnie nie doszacowywali tempa wzrostu cen. Może to oznaczać, że inflacja, chociaż wciąż szybko rosnąca, stała się bardziej przewidywalna.

Drugą umiarkowanie dobrą wiadomością jest to, że tempo inflacji w ujęciu miesięcznym wyhamowuje. W maju ceny wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,7 proc. To bardzo solidny wzrost cen, ale przypomnijmy, że w kwietniu ceny rosły miesiąc do miesiąca w tempie 2 proc., a w marcu - 3,3 proc.

Szczyt wciąż przed nami

Na tym jednak dobre wiadomości się kończą. Inflacja będzie rosła i przez długi czas będzie się utrzymywała na bardzo wysokim poziomie.

- Szczyt wciąż jest jeszcze przed nami – powiedziała nam Urszula Kryńska, ekonomistka PKO BP, dodając jednak, że ów inflacyjny szczyt to kwestia najbliższych miesięcy.

Jak wysoko wystrzeli inflacja? -„Piętnastka” pęknie - twierdzi Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska, dodając, że nadal znacznie droższe niż w ubiegłym roku będą paliwa i żywność.

Zwłaszcza ceny żywności budzą niepokój ekonomistów. - Ceny paliw zapewne pozostaną wysokie, ale raczej nie będą rosły w takim tempie, jak w ostatnich miesiącach - przewiduje Urszula Kryńska, podkreślając, że już są bliskie historycznych szczytów. Zastrzega jednak, że - zwłaszcza w ostatnich czasach - sytuacja jest bardzo nieprzewidywalna.

Rzeczywiście. Popandemiczne turbulencje, a następnie wojna wywindowały ceny surowców energetycznych pod sufit, a były to czynniki, których modele prognostyczne ekonomistów nie uwzględniały. W podobnej sytuacji niepewności jesteśmy teraz; nie wiemy, jak długo potrwa wojna, jaki będzie faktyczny zakres embarga UE na surowce ze wschodu i jak te decyzje polityczne wpłyną na ceny.

Żywność wydrenuje portfele

Więcej pewności – niestety – mamy co do żywności: będzie droższa. Globalnym rynkiem żywności wstrząsnęła wojna. Rosja i Ukraina to jedni z głównych producentów i eksporterów zbóż (i nie tylko, także np. oleju słonecznikowego), ich wypadnięcie z rynku nie tylko winduje ceny, ale wręcz zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu globu. Obecnie wprawdzie Ukraina ma zapasy zbóż, ale – za sprawą wojny i blokady portów – nie za bardzo może je eksportować, przynajmniej na taką skalę, jak wcześniej.

A to dopiero początek problemów – za sprawą konfliktu tegoroczne zasiewy i przyszłoroczne zbiory mogą być znacznie niższe niż wcześniej.

- Zetknęłam się z zewnętrznymi szacunkami, że zasiewy na Ukrainie mogą być o 30 proc. niższe - twierdzi Aleksandra Świątkowska. Jeśli nałożymy na to problemy z nawozami (wyższe ceny za sprawą drogiego gazu, ale i mniejsza dostępność ze względu na wojnę), możemy mieć do czynienia z mniejszymi zbiorami nawet przy porównywalnych zasiewach. A droższe zboża to nie tylko wyższe ceny chleba, ale i pasz, a co za tym idzie również drogie mięso.

Urszula Kryńska wskazuje, że wprawdzie Kanada zadeklarowała już zwiększenie zasiewów, by chociaż częściowo zrekompensować ubytki zbóż ze Wschodu, z drugiej jednak strony Indie w obawie przed żywnościowymi turbulencjami zakazały eksportu zboża (chociaż ich udział w globalnym eksporcie był niewielki). We Francji zaś - która jest sporym eksporterem - wyjątkowo ciepły kwiecień i susza każą się spodziewać mniejszych zbiorów i mniejszego eksportu.

Przyszły rok też ciężki

- Żywność będzie coraz droższa, nie spodziewam się jednak skokowego wzrostu cen w przyszłym roku. Sporo z tych czynników ryzyka już zostało wyprzedzająco wkalkulowane w ceny, co nie oznacza, że możemy się prędko spodziewać obniżek. Jeśli dojdzie do jakiejś korekty cen żywności, nastąpi ona najwcześniej przy sprzyjających warunkach pogodowych pod koniec przyszłego roku. To wynika z cyklu produkcyjnego. Obecnie kupujemy i zjadamy produkty przede wszystkim z ubiegłorocznych zbiorów - twierdzi Aleksandra Świątkowska.

O tym, że żywność będzie drożała, przekonana jest również Urszula Kryńska, która zresztą oczekuje drugiego szczytu inflacji w okolicach lutego przyszłego roku, kiedy zostaną zniesione tarcze antyinflacyjne. Nawet bowiem obecny rekordowy wzrost cen jest niejako sztucznie zaniżany przez tarcze (obniżki VAT na żywność i akcyzy oraz VAT na paliwa).

- Gdyby nie tarcze, do obecnego poziomu inflacji należałoby dodać jakieś 2 p.p. - podkreśla ekonomistka. Z prognoz banku wynika, że wzrost cen żywności w przyszłym roku przyspieszy do 20 proc., by wyhamować do ok. 15 proc. rok do roku w grudniu.

Ceny energii dadzą popalić

A żywność to nie jedyne inflacyjne paliwo. Wydrenować nasze kieszenie mogą też ceny energii, które za sprawą rosnących cen węgla są wciąż wielką niewiadomą.

- Gdybyśmy chcieli oszacować, jak mogą zmienić się taryfy w przyszłym roku w stosunku do tych zatwierdzonych na 2022 r. w części dotyczącej tylko energii elektrycznej bez dystrybucji, to analizując ceny energii elektrycznej z dostawą na 2023 r. w kontraktach zawartych na giełdzie do końca I dekady kwietnia 2022 r., gdzie zostało zakontraktowane łącznie trochę więcej niż 40 TWh, to jest to wzrost cen hurtowych energii mniej więcej o 50 proc. - stwierdził prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dariusz Gawin podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Analitycy Pekao wskazywali nawet, że wzrost cen energii dla gospodarstw domowych może sięgnąć 70 proc.

Poza tymi szokami cenowymi, warto też zauważyć, że inflacja już się u nas zakorzeniła. Inflacja bazowa - czyli z wyłączeniem cen żywności i nośników energii - wyniosła w maju według szacunków ekonomistów 8,5 proc.

- To nie jest nasz bazowy scenariusz, ale dojście inflacji bazowej do 10 proc. nie jest w obecnych, bardzo zmiennych warunkach dużym problemem - twierdzi Aleksandra Świątkowska. Przez pewien czas na ceny konsumenckie będzie wpływała również rekordowo wysoka inflacja producencka, która w kwietniu sięgnęła 23 proc.

Dwucyfrowa inflacja na długo

Dlatego do wysokiej inflacji będziemy się musieli po prostu przyzwyczaić.

- Szacujemy, że w tym roku średnioroczna inflacja wyniesie 12,5 proc., przyszłoroczna będzie powyżej 10 proc. - twierdzi Urszula Kryńska, podkreślając jednak, że przyszłoroczną średnią zawyży ten drugi szczyt z początku roku. Pod koniec 2023 roku inflacja będzie już najprawdopodobniej (bo ostatnie lata oduczyły nas kategorycznych prognoz) jednocyfrowa.

Tym bardziej że w kolejnych kwartałach zacznie być odczuwalny wpływ wyższych stóp procentowych i wygaszanie popytu. Wtorkowy odczyt skłania jednak ekonomistów do przewidywania kolejnej mocnej podwyżki stóp procentowych w czerwcu (tym bardziej, że opublikowane również we wtorek ostateczne dane o wzroście PKB potwierdziły, że gospodarka jest rozpędzona i mówiąc najprościej – ma z czego wyhamowywać). Konsensus prognoz to podwyżka o kolejne 75 punktów bazowych, co może oznaczać kłopoty dla kolejnej rzeszy kredytobiorców.

