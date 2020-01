Szef Apple spodziewa się zmian w globalnym systemie podatkowym

Szef Apple Tim Cook deklaruje, że chce zmian w globalnym systemie podatków od przedsiębiorstw i spodziewa się, że OECD, które pracuje nad nowymi regulacjami, zaproponuje sprawiedliwą reformę podatkową - podała Agencja Reutera.

"Wszyscy wiedzą, że światowy system podatkowy musi się zmienić, byłbym ostatnią osobą, która by twierdziła, że obecny lub poprzedni system był idealny. Mam nadzieję i przeczucie, że OECD zaproponuje dobre zmiany" - powiedział Tim Cook w poniedziałek w Dublinie.

Cook dodał, że zdaje sobie sprawę, iż kwestia opodatkowania międzynarodowych przedsiębiorstw nie jest łatwa i zapewnił, że Apple "bardzo chce być uczciwy".

Wzrost internetowych gigantów, takich jak Apple, sprawił, że światowa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaczęła pracować nad nowymi regulacjami, dotyczącymi opodatkowania międzynarodowych firm. Prace koncentrują się głównie wokół księgowania przez firmy dochodów w krajach, takich jak np. Irlandia, gdzie obowiązują niskie podatki i gdzie wiele międzynarodowych firm ma swoje siedziby, a nie w krajach, skąd pochodzi najwięcej klientów firm.

Szef Apple odebrał w Dublinie nagrodę irlandzkiej agencji rządowej, specjalizującej się we współpracy z zagranicznymi firmami, za wkład międzynarodowej firmy w rozwój kraju. Apple jest jednym z największych koncernów międzynarodowych, działających w Irlandii. Zatrudnia 6 tys. pracowników.

Firma oraz irlandzki rząd wspólnie wystąpiły do sądu UE przeciwko unijnemu nakazowi zobowiązującemu Apple do wypłaty Dublinowi 13 mld euro zaległych podatków. Odwołanie trafiło do sądu we wrześniu ub.r. i szacuje się, że sprawa możne potrwać latami. Komentując sprawę Cook powiedział tylko, że "firma głęboko wierzy w wymiar sprawiedliwości".

Apple po raz pierwszy zainwestował w Irlandii w 1980 r.; była to pierwsza europejska operacja firmy. Dlatego też zdaniem Cook'a, związek firmy z Irlandią jest "nierozerwalny".

Podczas poniedziałkowego spotkania, Cook odniósł się także do konieczności ochrony danych użytkowników w sieci i dodał, że potrzeba więcej przepisów w tej kwestii. Jego zdaniem, wprowadzone w 2018 r. unijne rozporządzenie o ochronie danych jest niewystarczające i dodatkowe regulacje powinny wykroczyć poza jego zapisy.

"Potrzeba więcej przepisów w tym zakresie. To pewnie dziwne, że jako przedsiębiorca mówię o potrzebie kolejnych regulacji, ale to oczywiste, że firmy same nie ich nie wprowadzą. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy poparli RODO, uważamy, że to dobre przepisy, nie tylko dla Europy. Niestety są one niewystarczające. Trzeba zrobić znacznie więcej, żeby ochronić prywatność użytkowników" - powiedział Reuterowi Cook.