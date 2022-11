Szef ArcelorMittal: krótkoterminowe perspektywy dla branży stalowej pozostają niepewne

Krótkoterminowe perspektywy dla branży stalowej pozostają niepewne; należy zachować ostrożność - ocenia Aditya Mittal, dyrektor generalny koncernu ArcelorMittal - największego producenta stali na świecie. Jego zdaniem, w trzecim kwartale br. pogorszyły się dobre warunki rynkowe z minionych dwóch lat.

W czwartek globalna Grupa, do której należy także większość potencjału wytwórczego hutnictwa w Polsce, opublikowała wyniki osiągnięte w trzecim kwartale tego roku.

Dochód operacyjny firmy zmalał z kwartału na kwartał do 1,7 mld USD (wobec 4,5 mld USD w drugim kwartale br.), zaś dochód operacyjny za dziewięć miesięcy 2022 r. wyniósł 10,6 mld USD, wobec 12,4 mld USD przed rokiem.

Wynik EBITDA wyniósł w trzecim kwartale br. 2,7 mld USD (wobec 5,2 mld USD kwartał wcześniej), zaś EBITDA po trzech kwartałach osiągnęła wartość 12,9 mld USD, wobec 14,4 mld USD przed rokiem.

Zysk netto zmalał z kwartału na kwartał do 1 mln USD (wobec 3,9 mld USD w drugim kwartale), zaś zysk po trzech kwartałach wyniósł 9 mld USD, wobec 10,9 mld USD zysku netto za dziewięć miesięcy 2021 r.

W komentarzu do kwartalnych wyników koncernu, jego dyrektor generalny Aditya Mittal przyznał, że w trzecim kwartale tego roku pogorszyły się dobre warunki rynkowe, którymi branża stalowa cieszyła się przez znaczną część ostatnich dwóch lat.

"Okresowo niższe wysyłki, obniżenie się wyjątkowo wysokich poziomów cen, redukcja zapasów oraz wyższe koszty energii skumulowały się i negatywnie wpłynęły na zyski. Firma szybko zareagowała na zmieniające się otoczenie, redukując moce produkcyjne generujące wyższe koszty, tak by odpowiedzieć na istniejący popyt zmniejszając zarazem koszty stałe, a także redukując zużycie gazu w Europie o 30 proc." - poinformował szef największego światowego producenta stali.

Mittal podtrzymał cele Grupy w zakresie dekarbonizacji jako centralny element strategii koncernu. Jak ocenił, kluczowym wydarzeniem minionego kwartału było otwarcie w Ontario w Kanadzie nowego zakładu DRI-EAF, który będzie przygotowany do szybkiego przejścia na produkcję z wykorzystaniem wodoru. "To ważny kamień milowy w drodze do dekarbonizacji" - powiedział Aditya Mittal, cytowany w czwartkowym komunikacie koncernu.

Dyrektor generalny ArcelorMottal uważa, że "krótkoterminowe perspektywy dla branży pozostają niepewne i należy zachować ostrożność". Zaznaczył przy tym, że "ArcelorMittal dysponuje siłą, odpornością i doświadczeniem, dzięki którym może spokojnie stawić czoła przyszłości".

"Dzięki dobrym wynikom odzwierciedlonym w bilansie możemy nadal koncentrować się na realizacji naszej strategii, opracowanej z myślą o zapewnieniu sobie długoterminowego przywództwa w sektorze, jak również o dostarczaniu zrównoważonych zwrotów inwestorom" - podsumował w swoim komentarzu Mittal.

Koncern poinformował, że obecnie "dostawy stali pozostają zasadniczo stabilne rok do roku, z wyłączeniem zakładu ArcelorMittal w Krzywym Rogu, na które wpływ ma tocząca się na Ukrainie wojna".

W ub. roku światowa produkcja stali przekroczyła 1,9 mld ton. Wiodącym producentem, wytwarzającym ponad 1 mld ton stali rocznie, są Chiny.

