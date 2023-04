Szef BBN: wojskowa obecność powinna być wstępem do budowania rynków ekspertowych uzbrojenia

Polska obecność wojskowa w regionie powinna być wstępem do budowania rynków eksportowych uzbrojenia – stwierdził w sobotę szef BBN Jacek Siewiera. Homogeniczność sprzętu, tańsza logistyka i niewielka odległość do zaplecza remontowego są naturalną przewagą polskiej zbrojeniówki - zaznaczył.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego we wpisie na Twitterze odniósł się do swojej rozmowy z "Polską. Metropolią Warszawską".

W wywiadzie tym wskazywał m.in., że Ukraina potrzebuje namacalnego dowodu, że Zachód ją wspiera. "Zbyt wiele zależy od tej wyniku tej wojny dla porządku świata zachodniego, by mógł on sobie pozwolić na jej utratę. Niestety to działa też w drugą stronę - zbyt wiele zależy w Moskwie od wyniku wojny, by mogła ona sobie pozwolić na utratę cierpliwości. Wojna rozgrywa się na Ukrainie, ale w równym stopniu przesądzi o przyszłości Ukrainy jak i Rosji" - powiedział Siewiera.

Pytany o to, jak ta wojna zmienia Polskę i o niedawne słowa prezydenta Andrzeja Dudy, że możemy się stać "eksporterem bezpieczeństwa" szef BBN odparł, że "już jesteśmy jego eksporterem".

"Widać to chociażby po misjach, jakie pełnimy na wschodniej flance: w Rumunii, na Łotwie, Litwie. Obok rosnącego potencjału militarnego mamy też silnie zakorzenioną polityczną wolę sojuszniczego współdziałania poza granicami państwa. Ale też trzeba pamiętać, że niewiele państw na świecie jest w stanie wydawać na obronność 4 proc. PKB co roku" - powiedział w wywiadzie Siewiera.

W sobotnim wpisie na Twitterze szef BBN napisał, że "powinien był dodać w wywiadzie, że polska obecność wojskowa w regionie powinna być wstępem do budowania rynków eksportowych uzbrojenia i DualUseTec". "Homogeniczność sprzętu, tańsza logistyka i niewielka odległość do zaplecza remontowego są naturalną przewagą dla PL zbrojeniówki" - stwierdził.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl