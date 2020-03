Szef BCC o koronawirusie: pokonamy ten kryzys - razem!

Decyzja o zamknięciu szkół oznacza dla niektórych przedsiębiorców zatrzymanie linii produkcyjnych, usługowych, finansowych, a zatem zmniejszenie płynności finansowej i poważną sytuację ekonomiczno-finansową - mówi prezes Business Centre Club Marek Goliszewski.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych od poniedziałku na dwa tygodnie.

Jak mówił, w czwartek i piątek placówki oświatowe będą otwarte, rodzice muszą się przygotować do nowej sytuacji.

Szef BCC powiedział, że decyzja ta oznacza uszczuplenie kadrowe w firmach, ponieważ część dzieci, młodzieży będzie wymagała opieki rodziców. Podkreślił jednak, że jest ona konieczna.

"Pracownicy prawdopodobnie będą musieli pójść na specjalny urlop. To z kolei dla przedsiębiorców oznacza w niektórych przypadkach zatrzymanie linii produkcyjnych, usługowych, finansowych, a więc zmniejszenie płynności firm i poważną sytuację ekonomiczno-finansową" - ocenił Goliszewski. "Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji" - dodał.

Również wiceprezes BCC Zbigniew Żurek uważa, że decyzja o zamknięciu placówek oświatowych to kłopot dla przedsiębiorców, ale - jak dodał - "w obecnej sytuacji epidemiologicznej należy postępować roztropnie".



BCC opublikowało również oświadczenie Goliszewskiego, w którym stwierdził on, że "BCC z uznaniem odnotowuje spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem Prezydenta RP. Także postawę Premiera i Ministra Zdrowia w walce z koronawirusem".



- BCC poparło uwalenie przez Sejm specustawy w sprawie walki z epidemią. Sytuacja jest nadzwyczajna i wymagająca stosowania nadzwyczajnych metod i narzędzi. Na posiedzeniu Senatu RP zadeklarowaliśmy rządowi solidarność w walce z zagrożeniami - czytamy w oświadczeniu.



- Postulowaliśmy przygotowanie przez rząd Pakietu Stymulacyjnego dla przedsiębiorstw, chroniącego ich płynność finansową, także w trosce o pracowników. Znowelizować należy, na ściśle określony czas, kodeks pracy, by ułatwić walkę pracodawców z konsekwencjami koronawirusa wspólnie z pracownikami na terenie firmy. Z pełnym zaufaniem należy odnosić się do decyzji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pokonamy ten kryzys - razem - czytamy również.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Jak podało w środę Ministerstwo Zdrowia, w kierunku koronawirusa przebadano dotąd w Polsce 2024 próbki, 1999 z nich dało wynik negatywny, a 25 pozytywny.