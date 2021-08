Szef BFG: deponentom SKOK-ów wypłacono ponad 4,3 mld zł

Do końca czerwca br. deponentom SKOK-ów wypłacono 4,3 mld zł; z tego BFG w postępowaniach upadłościowych odzyskał ponad 1 mld zł - poinformował w czwartek w Senacie prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) Piotr Tomaszewski.

Tomaszewski uczestniczył w czwartkowej senackiej debacie nt. noweli ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Pod koniec dyskusji senator Bogdan Borusewicz zwrócił się z pytaniem do prezesa BFG, czy jest możliwe zwiększenie wysokości depozytów, jakie w przypadku upadłości banku BFG gwarantuje - obecnie do równowartości 100 tys. euro. Drugie pytanie dotyczyło tego, ile środków BFG wypłacił klientom SKOK-ów w związku z upadłością niektórych kas.

Odpowiadając na pytanie dotyczące kas, Tomaszewski podkreślił, że jeśli chodzi o SKOK-i, to już dawno nie było upadłości. Poinformował, że w ramach wypłat dla klientów kas BFG wypłacił ponad 4 mld 300 mln zł, z czego w postępowaniach upadłościowych Fundusz odzyskał 1 mld 54 mln zł. "To saldo jest na minusie ponad 3 mld zł" - powiedział.

Odnosząc się do zwiększenia gwarancji depozytów ponad 100 tys. euro, prezes BFG wyjaśnił, że jest to niemożliwe, gdyż reguluje to prawo europejskie.

Tomaszewski dodał, że obecnie kondycja sektora bankowego w Polsce jest dobra. "Jest dobrze skapitalizowany. To, co obserwowaliśmy w covidzie - koszty ryzyka kredytowego początkowo wzrosły, ale teraz wszystkie banki praktycznie rozwiązują zwiększone odpisy na ryzyko związane z covidem. Tu niewątpliwie można powiedzieć, że banki przeszły suchą stopą przez okres pandemii, miejmy nadzieję, że jest za nami" - powiedział.

Prezes BFG dodał, że niewątpliwym jest to, że pomoc skierowana przez PFR w trakcie pandemii do przedsiębiorców pomogła również bankom. Zwrócił uwagę, że ewentualne problemy firm stałyby się również i kłopotem dla banków. "Banki były beneficjentami tej pomocy publicznej" - podkreślił.

