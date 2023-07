Szef centrum promocji w Giżycku: w tym roku na Mazurach najwięcej wyjazdów weekendowych

W Giżycku i okolicach, np. Wilkasach i Pięknej Górze zajętych jest w weekendy 96-97 proc. obiektów noclegowych - mówi PAP dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Robert Kempa. Tegoroczny sezon na Mazurach będzie sezonem "weekendowym" - dodał.

Jak podał PAP Kempa, dane pochodzące z recepcji w hotelach w powiecie giżyckim wskazują, że w ostatnim tygodniu czerwca obłożenie wyniosło 77 proc., podczas gdy w tym samym okresie w ubiegłym roku było to 71 proc. W pierwszym tygodniu lipca zajętych zaś było 84 proc. miejsc noclegowych, a w ubiegłym roku w tym samym okresie - 75 proc.

"Opieramy się na twardych danych podawanych przez hotele. Pokazują one wyraźnie, że pogłoski o tym, że sezon jest kiepski, są fałszywe. Analizujemy też serwisy rezerwacyjne. Możemy wskazać, że 90 proc. obiektów ma rezerwacje, co także jest wynikiem co najmniej dobrym. Nie mamy jednak wątpliwości, że ten sezon będzie sezonem weekendowym" - wskazał dyrektor.

Dodał, że aby przeanalizować możliwość rezerwacji noclegu, sam poszukał oferty noclegowej w terminie od środy do weekendu w Giżycku i okolicach - np. Wilkasach, Pięknej Górze czy Strandzie. Okazało się, że na 300 adresów noclegowych wolnych było tylko 11, co wskazuje, że zajętych jest 96-97 proc. obiektów.

Chcąc zarezerwować nocleg wyłącznie na weekend, od piątku do niedzieli, z 11 wolnych obiektów tylko cztery były dostępne. Natomiast w całym powiecie giżyckim chcąc wyszukać ofertę na 5-dniowy pobyt, z 450 adresów oferujących nocleg wolne były 53, co daje 85-proc. obłożenie. "Wyniki są dobre, nie ma co narzekać, nie ma co płakać" - ocenił.

Liczbę turystów na Mazurach może też wskazać poziom sprzedaży biletów do atrakcji turystycznych, np. do największej atrakcji Giżycka - Twierdzy Boyen. W maju sprzedano o 30 proc. biletów więcej niż w ubiegłym roku, ale już w czerwcu o 5 proc. mniej. Jak wskazał, dane z czerwca świadczą o tym, że turystyka szkolna była śladowa. Jak powiedział, trudno dostrzec też grupy autokarowe, np. wycieczki seniorów.

O 20 proc. wzrosła w czerwcu w porównaniu z ub. rokiem liczba odwiedzających Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku. Wskazał, że więcej jest też turystów z zagranicy - w czerwcu np. było wielu turystów z Czech i Litwy. "Cieszy fakt, że Czesi przyjeżdżają w zorganizowanych grupach" - mówił. Dodał, że w lipcu zapowiada się także więcej grup z Niemiec niż choćby w ostatnich czterech latach.

Jednocześnie wskazał, że mniej może być tak zwanych osób odwiedzających, czyli niekorzystających z bazy noclegowej. Mogą składać się na to dwie przyczyny: zamknięty na czas remontu Kanał Łuczański oraz remont linii kolejowej do Giżycka - podał.

