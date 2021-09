Szef GDDKiA: realizację inwestycji drogowych usprawniłaby m.in. certyfikacja

Realizację dużych inwestycji drogowych znacznie usprawniłyby zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadzające certyfikację wykonawców – ocenił we wtorek na Forum Ekonomicznym w Karpaczu p.o. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski.

Występując na panelu Forum poświęconym inwestycjom drogowym jako kole zamachowym gospodarki, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad m.in. przypomniał, że każda inwestycja w drogę o parametrach trasy ekspresowej i autostrady zajmuje od pomysłu do ukończenia realizacji - ze względów proceduralnych - co najmniej siedem lat.

"Tak te procedury wyglądają nie tylko w Europie, ale i na świecie i z tym musimy się mierzyć. Wyzwaniem jest natomiast na pewno proces instytucjonalny, po stronie instytucji państwowych" - wskazał.

"Druga kwestia to relacja popytu do podaży: każdy dołek i każda górka to problemy. Rynek jest ograniczony. Ale nie możemy jednocześnie być zakładnikami tego, że przyjedzie ktoś z odległego kraju, położy gwarancje, powie, że jest podmiotem międzynarodowym i chce tu robić" - zastrzegł Żuchowski, wskazując przykłady niepomyślnych inwestycji prowadzonych przez firmy niemające w Polsce potencjału, sprzętu ani rozpoznania rynku. "Potem kończą polscy podwykonawcy" - dodał.

Jako kolejne wyzwanie wymienił zmiany w prawie zamówień publicznych. "Ono jest na dziś bardzo liberalne, z mojej perspektywy - najbardziej liberalne w Europie. Czesi, Słowacy, Węgrzy, Niemcy, Francuzi, Skandynawowie mają wewnętrzny mechanizm weryfikacyjny. To kwestia certyfikacji rynku. Wspólnie z rynkiem mówimy: weryfikujmy rynek, dzisiaj weryfikujemy na zasadzie oświadczeń" - stwierdził szef Generalnej Dyrekcji.

"Będziemy apelowali do wszystkich decydentów, aby nad tym tematem zamówień publicznych pochylić się szerzej i wypracować system certyfikacji podmiotów, który z punktu widzenia możliwości sprawczych realizacji inwestycji da tę rękojmię z góry, że zadanie zrealizują. Rozwiązanie kontraktu, brak płatności podwykonawcom, niezrealizowanie w terminie, automatycznie punktowałoby tę firmę na zupełnie innej pozycji, a to z punktu widzenia celu publicznego jest kluczowe" - ocenił.

Uściślił, że to zagadnienie dotyczącej tzw. pamięci instytucjonalnej w inwestycjach drogowych. "Ten obszar wymaga podejścia biznesowego na sprawnych narzędziach: tylko takie podejście może być generatorem sukcesu" - zaakcentował.

Przypomniał, że GDDKiA zarządza obecnie prawie 18 tys. km dróg krajowych, dróg ekspresowych i autostrad; w tym drogi klasy S (ekspresowe i autostrady) to obecnie 4357 km. W budowie jest ponad 1,5 tys. km, w przygotowaniu prawie 2,8 tys. km, w podpisanych umowach 460 km.

Zaznaczył, że co roku stabilnie buduje się ok. 300 km dróg, a możliwości polskiego rynku to budowa 350-380 km. "Przy czym musiałoby wszystko chodzić w jak dobrze naoliwionej machinie, przy dobrej pogodzie" - dodał.

Zaznaczył też, że przy prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych nie są w Polsce brane pod uwagę koszty społeczne, związane z brakiem określonej infrastruktury w określonym czasie. "To też musi wejść w pewnego rodzaju rachunek ciągniony, aby proces decyzyjny był szybszy. Przeliczając te koszty, każde miesięczne opóźnienie to jest kilka milionów złotych dla łańcucha globalnego" - zobrazował Tomasz Żuchowski.

