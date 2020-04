Szef KIG do premiera: trzeba odbiurokratyzować Tarczę

Podczas opiniowania Tarczy Antykryzysowej niezmiennie podkreślaliśmy, że równie ważna jak same proponowane rozwiązania jest też dostępność i możliwość szybkiego skorzystania z nich przez podmioty gospodarcze. Ostatnie dni pokazują, jak istotny był to postulat – pisze w liście do premiera Mateusza Morawieckiego prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski.