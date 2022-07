Szef KIG krytycznie o systemie kaucyjnym

System kaucyjny już wywołuje emocje, choć nie zdążył jeszcze wejść w życie. Chodzi o opakowania szklane, które podlegać mają również nowym, kaucyjnym, regulacjom.

Znaczna część sklepów w Polsce to małe placówki. Nie dysponują dodatkową, dużą przestrzenią, w której mogłyby magazynować puste opakowania przynoszone przez klientów, do czasu ich odbioru przez recyklera - zauważa Andrzej Arendarski, szef Krajowej Izby Gospodarczej.

Powodzenie systemu kaucyjnego, a więc zebranie oczekiwanych przez recyklerów poziomów zbiórki opakowań plastikowych, puszek czy szkła po napojach, zależy od samych konsumentów.

System kaucyjny ma zacząć obowiązywać w Polsce od 2023 roku i wprowadzany będzie stopniowo.

Dyrektywy unijne zobowiązują państwa członkowskie do ograniczania zużycia plastiku oraz odprowadzania podatku od niepoddanych recyklingowi odpadów z tworzyw sztucznych. Resort Klimatu i Środowiska, wychodząc z inicjatywą dostosowania wymagań unijnych do polskiego prawa, poszedł - jak zauważa Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) - o krok dalej i dokooptował do projektowanego dla Polski systemu kaucyjnego - butelki szklane.

- Mimo, że Polska pozyskuje ich najwięcej - ok. 70 proc. opakowań szklanych już poddawanych jest recyklingowi - odnotowuje Andrzej Arendarski i powołuje się na Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które zapowiedziało stworzenie powszechnego systemu kaucyjnego, gdzie klient zwracający puste opakowanie do sklepu lub przy użyciu butelkomatu, odzyska kaucję ujętą w cenie produktu. - Zgodnie z medialną zapowiedzią kierownictwa resortu, system kaucyjny obejmie butelki szklane do 1,5 l (jednorazowego oraz wielorazowego użytku), puszki aluminiowe do 1l oraz butelki z tworzywa sztucznego o pojemności do 3l - przypomina szef KIG.

Sklepy spożywcze niczym punkty skupu – handel protestuje

Według Polskiej Izby Handlu, wprowadzenie kaucji na jednorazowe opakowania szklane będzie kolejnym uderzeniem w handel. Jak czytamy w stanowisku PIH „Z punktu widzenia specyfiki i struktury handlu w Polsce oraz analiz prowadzonych przez organizacje branżowe, a także licznych informacji spływających z placówek detalicznych, jednoznacznie wynika, że wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego jednorazowe opakowania szklane byłoby nieproporcjonalnym obciążeniem dla małych i średnich przedsiębiorców branży handlu w Polsce oraz w rezultacie pogorszyłoby ich pozycję konkurencyjną wobec międzynarodowych sieci dyskontów” - argumentuje Izba.

Jak zauważa Andrzej Arendarski, większość sklepów w Polsce to małe placówki. Nie dysponują dodatkową, dużą przestrzenią, w której mogłyby magazynować puste opakowania przynoszone przez klientów, do czasu ich odbioru przez recyklera. - Jeśli proces całej logistyki w systemie kaucyjnym będzie przebiegał sprawnie, to w grę wchodzi skup butelek PET, które dają się zgnieść, co zmniejszy ich objętość. W przypadku szkła będzie to już niemożliwe - zaznacza przedstawiciel KIG.

Rozwiązanie przyjazne konsumentom? Czy aby na pewno?

Według Andrzeja Arendarskiego, powodzenie systemu kaucyjnego, a więc zebranie oczekiwanych przez recyklerów poziomów zbiórki opakowań plastikowych, puszek czy szkła po napojach, zależy od samych konsumentów. - Bez ich zaangażowania i aktywnego udziału, tworzenie jakichkolwiek nawet ambitnych rozwiązań, nie ma sensu - twierdzi Arendarski i proponuje, by zanim planowany system zostanie wdrożony w życie, odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy konsumenci będą skłonni uczestniczyć w systemie kaucyjnym, przynosząc do sklepu puste opakowania każdej z wymienionych powyżej frakcji?

Zdaniem Andrzeja Arendarskiego, odpowiedź może być prosta, gdy dokonamy prostego rachunku. - Szklana butelka o pojemności np. jednego litra może ważyć do 800 g. Analogiczna butelka o tej samej pojemności tyle, że wykonana z plastiku, waży … około 40 g - wylicza KIG. Według niego, wybór jest oczywisty.

- Można domniemywać, że klienci, jeśli już będą o tym pamiętać, to z wygody spakują zgniecione i lekkie butelki PET. Z tymi ze szkła - szanse ich pozyskania w większych ilościach, są raczej nikłe - przewiduje Andrzej Arendarski. Twierdzi on bowiem, że nikt o zdrowych zmysłach nie będzie targał ze sobą brzęczących i ciężkich butelek, szczególnie gdy robi zakupy pieszo, przy okazji, pomiędzy innymi obowiązkami. - Wyrzuci je w ramach zbiórki gminnej - prognozuje.

Odwrotny efekt od zamierzonego

Przy okazji zwraca on uwagę na jeszcze jeden szczegół dotyczący proponowanego włączenia do systemu kaucyjnego nowego rodzaju butelek.

- Co ciekawe, objęcie kaucją opakowań szklanych jednorazowego użytku, może mieć skutek odwrotny od zamierzonego, proekologicznego - przestrzega Andrzej Arendarski i wskazuje, że skoro mają być kaucjonowane np. butelki wszystkich frakcji, wygodniej będzie zakupić napój opakowany w plastik, niż w szkło.

- To napędzi jeszcze wzrost zapotrzebowania na tworzywo sztuczne i PET przez rynek, kosztem butelek szklanych. I tak, pozytywny trend ekologiczny, związany z aktualnie wysokimi poziomami odzysku szkła, zostanie skutecznie zahamowany - taki scenariusz kreśli prezydent KIG i podsumowuje pytaniem: - Czy o to chodziło UE oraz polskiemu ustawodawcy, który pracuje nad nowym systemem kaucyjnym? Raczej nie.

Co chcemy osiągnąć? Problem nadregulacji

Jak zauważa Andrzej Arendarski, przyczyna jest dość prozaiczna. - Polski ustawodawca ma permanentny problem związany z potrzebą regulowania każdego obszaru życia. Nawet takiego, który bez prawnego umocowania, funkcjonuje sprawnie - przyznaje szef KIG, odnosząc się zarówno do projektu systemu kaucyjnego, jak i innych ustaw gospodarczych.

- Problem nadregulacji, polegający na tworzeniu nadmiernej liczby aktów prawnych w stosunku do potrzeb, jest nader powszechny - alarmuje Arendarski, skoro - jak zaznacza - do Konstytucji Biznesu wprowadzono zapis „o zasadzie dążenia do unikania nad-implementacji prawa UE”. - Warto byłoby przy okazji dyskusji wokół nowego systemu kaucyjnego przypomnieć tę zasadę i wcielić ją w życie - postuluje Andrzej Arendarski.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma wkrótce przedstawić szczegółowy projekt ustawy nt. systemu kaucyjnego. Zapowiada, że może on wejść pod obrady Sejmu już w październiku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl