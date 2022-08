Szef KPRM o budżecie państwa na 2023 rok: jest to odpowiedzialny budżet na trudne czasy

To jest odpowiedzialny budżet na trudne czasy - ocenił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk podczas rozmowy w Programie Pierwszym Polskiego Radia, mówiąc o projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, którym zajmie się we wtorek Rada Ministrów.

Minister był pytany, ile wyniesie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, planowany na poziomie wyższym niż 7,8 proc, jednak związkowcy oczekują wzrostu wskaźnika o 20 proc. "Będzie również dzisiaj informacja, zapewne w ramach konferencji, która dziś się odbędzie, i tam zostaną przekazane informacje" - zapowiedział.

Dodał, że projekt ustawy budżetowej trafi do Rady Dialogu Społecznego, zgodnie z ustawowym obowiązkiem. "Ale najpierw Rada Ministrów musi odbyć debatę nad tym dokumentem, a potem będziemy informować o szczegółach dotyczących wszystkich wskaźników zawartych w budżecie na rok 2023" - oświadczył.

Pytany czy budżet państwa na przyszły rok "spina się" bez środków z KPO, ocenił, że "sytuacja jest bez wątpienia trudna, i to trudna nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie".

"Inflacja, wzrost cen energii, to są wszystko konsekwencje wojny wywołanej przez Władimira Putina na Ukrainie, tego brutalnego ataku. Odczuwamy konsekwencje sankcji. I też trzeba jasno o tym mówić, że sankcje z jednej strony uderzają w Rosję, i to jest jedyna droga, żeby powstrzymać agresora, ale z drugiej strony odczuwają te sankcje wszystkie kraje, które biorą w nich udział. A więc Polska również" - zaznaczył.

Dworczyk ocenił, że "ten budżet nie będzie łatwym budżetem". Dodał, że szczegółowe informacje będą przekazane we wtorek. "Natomiast mogę powiedzieć, że to jest odpowiedzialny budżet na trudne czasy" - powiedział.

W przyjętych w czerwcu br. założeniach do projektu budżetu na przyszły rok rząd prognozował, że wzrost PKB w 2023 r. wyniesie 3,2 proc., a inflacja 7,8 proc. Zastrzeżono, że wskaźnik ten może ulec zmianie zależnie od sytuacji geopolitycznej. Ponadto rząd w założeniach przewidział wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,8 proc., czyli o spodziewaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

