Szef MAE: latem możliwe problemy z ropą, a zimą z gazem

Tegoroczne lato może być bardzo trudne dla rynków ropy - ocenił w czwartek szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol. Dodał, że nie może wykluczyć też ryzyka, że zimą w niektórych krajach dojdzie do racjonowania gazu.

Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol na konferencji prasowej w Warszawie zauważył, że przez rosnący popyt, lato może być trudne dla rynków ropy.

Birol wskazał, że do tej pory członkowie Agencji uwolnili na rynek 9 proc. zapasów ropy ze swoich rezerw. Na początku kwietnia MAE potwierdziła 120 mln baryłek ropy z rezerw, z czego połowę miało pochodzić z rezerw Stanów Zjednoczonych. Celem tego działania było ustabilizowanie cen surowca po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Awaryjne rezerwy członków Agencji sięgają 1,5 mld baryłek ropy.

Zapewnił jednocześnie, że jeśli będzie to konieczne, to Agencja może w przyszłości wpuszczać więcej ropy na rynek.

Birol poinformował, że dzienna produkcja rosyjskiej ropy naftowej jest mniejsza o 1 mln baryłek dziennie niż przed inwazją na Ukrainę. Dodał, że w drugiej połowie roku rosyjska produkcja może być mniejsza o ok. 3 mln baryłek ropy dziennie.

Szef MAE odniósł się również do kwestii gazu. W jego opinii, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania teraz, tzn. przed sezonem zimowym m.in. prowadzące do zwiększenia termomodernizacji budynków, ograniczenia zużycia gazu, to "nie może wykluczyć ryzyka, że w niektórych krajach dojdzie do racjonowania gazu ziemnego". Zwrócił uwagę, że w wiele państw w Europie nie zrekompensowało w pełni dostaw gazu czy ropy, jakie pochodziły z Rosji.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna jest organizacją powołaną w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w celu wdrożenia międzynarodowego programu energetycznego. Głównymi zadaniami MAE są: utrzymanie i poprawa systemów reagowania na wypadek przerw w dostawach ropy naftowej, promocja racjonalnej polityki energetycznej w kontekście globalnym poprzez współpracę z krajami niebędącymi członkami MAE, przemysłem i organizacjami międzynarodowymi, promocja współpracy międzynarodowej w zakresie technologii energetycznych, pomoc w integracji polityk energetycznych i ochrony środowiska.

