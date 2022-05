Szef MAP powołał zespół ds. zbadania katastrof w Pniówku i Zofiówce

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powołał w czwartek zespół ekspercki do zbadania kwietniowych wypadków w kopalniach Pniówek i Zofiówka.

"Zespół rozpocznie prace niezwłocznie, a przewodniczyć mu będzie wiceminister Piotr Pyzik" - podał w czwartek resort.

Do zadań zespołu będzie należeć monitorowanie prac komisji powołanych do zbadania obu katastrof przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, a także proponowanie im ogólnych kierunków działań oraz analiza i ocena przygotowanych przez nie materiałów.

W dalszej perspektywie zespół kierowany przez wiceministra Pyzika ma wyselekcjonować zagadnienia i obszary tematyczne wymagające działań naprawczych oraz określić działania, w tym ewentualne zmiany legislacyjne, zmierzające do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Przyczyny i okoliczności obu tragedii wyjaśniają specjalne komisje powołane przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, a także prokuratura - pod kątem art. 163 i 220 Kodeksu karnego.

W piątek w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach po raz pierwszy zbierze się specjalna komisja, mająca wyjaśnić przyczyny i okoliczności katastrofy z 20 kwietnia w kopalni Pniówek, gdzie w wyniku wybuchów metanu życie straciło 9 górników i ratowników górniczych, a 7 innych dotąd nie odnaleziono.

Cztery osoby zginęły w kopalni, pięć kolejnych zmarło, mimo wysiłków lekarzy, w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, w tym jedna tuż po przyjęciu do szpitala. Według czwartkowych informacji z tej placówki, nadal przebywa w niej 8 górników, część z nich w stanie ciężkim. 12 w dobrym stanie wypisano już do domu.

Trzy dni po wypadku w Pniówku, w sobotę 23 kwietnia doszło do katastrofy w innej kopalni JSW - Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku silnego wstrząsu i wypływu metanu zginęło 10 pracowników. Ostatnią ofiarę wydobyto na powierzchnię przed tygodniem, po czterech dobach akcji ratowniczej.

Jak wynika z przyjętej przy wszczęciu śledztwa kwalifikacji, chodzi o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci wybuchu, które skutkowało śmiercią. Art. 220 kk mówi natomiast o niedopełnieniu obowiązków w zakresie bhp i narażeniu w ten sposób pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W środę związkowcy z Sierpnia'80 zaapelowali o "gwarancje bezpieczeństwa" dla górników, którzy zdecydują się mówić o okolicznościach katastrof w obu kopalniach. "Ból i rozpacz potęgowane są przez narastające wątpliwości, czy musiało do tego dojść. Do naszego Związku docierają kolejne informacje, że zarówno przed samymi tragicznymi wydarzeniami w kopalniach Pniówek i Zofiówka, jak również podczas akcji ratunkowych, popełniono szereg błędów i nieprawidłowości" - napisał do wicepremiera Jacka Sasina lider związku Bogusław Ziętek.

