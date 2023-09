Szef MAP: współpraca rządu z Toruniem jest modelowa (aktualizacja)

Aby można było skutecznie podnieść poziom rozwoju infrastruktury, a tym samym poziom życia Polaków, niezbędna jest dobra współpraca rządu z samorządem. Z ogromną satysfakcją chcę podkreślić, że w Toruniu ta współpraca jest modelowa - powiedział w sobotę w Toruniu minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Będąc w Toruniu trudno nie wspomnieć o wsparciu dla zabytków. To najnowszy produkt naszego rządu. Propozycja dla samorządów, które mają na swoim terenie zabytkową substancję" - powiedział Sasin.

Dodał, że Toruń jest wyjątkowym, jednym z najbardziej zabytkowych miast w Polsce. Zwrócił uwagę na stare miasto wpisane na listę UNESCO. Zauważył, że na odnowę i utrzymanie substancji zabytkowej tylko w ostatnich kilku miesiącach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczono ponad 4 mld 300 mln zł.

Szef MAP dodał, że "dużo ponad 10 mln zł z tego programu realizowanego w ramach Polskiego Ładu, trafiło do Torunia".

Sasin, mówiąc o programach społecznych rządu poinformował, że z 227 mld zł, które trafiło do polskich rodzin w ramach programu 500 plus, 12 mld trafiło do województwa kujawsko-pomorskiego.

"Aby można było realizować wszystkie wielkie zamierzenia, potrzebna jest dobra współpraca każdego szczebla władz. Władza rządowa może realizować duże inwestycje, ale żeby zadbać o (...) tę ogromną część państwa, która jest we władztwie samorządu i żeby można było skutecznie podnieść poziom rozwoju infrastruktury, a tym samym poziom życia Polaków, niezbędna jest dobra współpraca rządu z samorządem".

"Ja z ogromną satysfakcją chcę podkreślić, że tutaj w Toruniu ta współpraca jest modelowa" - zaznaczył.

Sasin chwalił wiceprezydenta Torunia Adriana Móla, także obecnego na konferencji prasowej, jako niezwykle sprawnego w pozyskiwaniu środków dla Torunia. Mól kandyduje do Sejmu z szóstego miejsca na liście PiS w okręgu toruńsko-włocławskim.

"W krótkim czasie, kiedy jest wiceprezydentem miasta - pan Adrian Mól uczestniczył w pozyskaniu dla miasta ok. 200 mln zł. Mówiłem już o roli, jaką odgrywał w pozyskiwaniu środków na zabytki, czyli magnesu w pozyskiwaniu turystów, ważnej części gospodarki Torunia. Jest to niezwykle sprawny człowiek, mimo młodego wieku, bo ma 35 lat. Wcześniej pracował w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, był wiceprzewodniczącym Rady Miasta" - wskazał Sasin.

Szef MAP pokreślił, że jest przekonany, iż jest to "znakomity kandydat, który pokazał w Toruniu, że potrafi zadbać o interesy tego miasta, potrafi zadbać o interesy mieszkańców".

"Jako poseł - z innej już pozycji - będzie pracę na rzecz Torunia i jego mieszkańców wykonywał. Jestem absolutnie przekonany, że wybór pana wiceprezydenta Móla do Sejmu nie tylko nie osłabi władzy samorządowej w mieście, ale wydatnie ją wzmocni, da jeszcze większe szanse i możliwości działania na rzecz tego miasta" - powiedział Sasin.

Wiceprezydent Mól mówił m.in. że w okresie kryzysu węglowego miasto bardzo mocno wspierało rząd, bo właśnie w Toruniu był jeden z największych w kraju "hubów węglowych".

"Nadzoruję również oświatę, a nasze miasto jako jedyne w regionie realizuje bardzo dużą inwestycję ze środków rządowych - z Funduszu Inwestycji Strategicznych. To szkoła na lewobrzeżu, na którą otrzymaliśmy 65 mln zł wsparcia rządowego. Potrzeby są bardzo duże, bo w Toruniu niebawem rozpoczniemy budowę drugiej szkoły, ale bez tego wsparcia, dużego wsparcia ze strony rządu PiS, Zjednoczonej Prawicy, bardzo trudno byłoby nam podjąć decyzję o budowie drugiej szkoły" - mówił wiceprezydent Mól.