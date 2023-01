Szef MFiPR: pierwsze konkursy z programu FENG będą ogłoszone na początku lutego

W piątek opublikowano cały harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r.; pierwsze konkursy ruszą na początku lutego - przekazał PAP minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Szef MFiPR wyjaśnił, że opublikowany w piątek harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG 2021-2027), w tym organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym.

"W tym roku planujemy uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym" - poinformował minister Grzegorz Puda.

Minister zwrócił uwagę, że program FENG oferuje bogatą paletę konkursów adresowanych do wszystkich uprawnionych, czyli do firm, organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes.

Jak poinformował, nabory będą dotyczyły wszystkich obszarów, jakimi objęty jest ten program, w tym transformacji cyfrowej oraz innowacyjnych projektów, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki.

Łączna kwota na nabory przewidziane w konkursach na ten rok to blisko 4,7 mld euro, czyli ok. 21 mld zł. To też ok. 60 proc. całego budżetu przeznaczonego na realizację tego programu w obecnej perspektywie finansowej.

Ministerstwo poinformowało, że harmonogram naborów będzie aktualizowany minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał.

Resort funduszy i polityki regionalnej podkreślił, że ponad połowa całego budżetu FENG, czyli 4,36 mld euro, zostanie przeznaczona na ścieżkę SMART. "To eksperymentalny i zupełnie nowy konkurs wspierający projekty B+R+I" - wskazał minister Grzegorz Puda.

MFiPR wyjaśniło, że konkursy w ścieżce SMART będą skierowane do wszystkich przedsiębiorców i będą realizowane w formie wsparcia modułowego. Oznacza to, że sam przedsiębiorca będzie mógł decydować, co i w jakim zakresie zamierza zrealizować w ramach danego projektu. Obowiązkowy będzie tylko moduł B+R lub wdrożenie B+R. Poza tym decyzja, czy chce wspierać rozwój kompetencji, rozwiązania cyfrowe, infrastrukturę B+R, ekologiczne rozwiązania czy internacjonalizację będzie należeć do przedsiębiorcy.

Program FENG na lata 2021-2027 ma budżet 7,9 mld euro i jest największym krajowym programem, który wspiera innowacyjność w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na: poir.gov.pl.

