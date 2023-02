Szef MFiPR: rozwój POZ będzie priorytetem wsparcia służby zdrowia w ramach funduszy UE

Priorytetowym obszarem dofinansowania służby zdrowia w Polsce w ramach funduszy europejskich będzie rozwój podstawowej opieki zdrowotnej – podkreślił w środę szef MFiPR Grzegorz Puda. Resort poinformował, że na rozwój POZ zostanie przeznaczone 227,5 mln euro z programu FEnIKS 2021-2027.

We wtorek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda uczestniczył w otwarciu "Akademii Funduszy - Fundusze Europejskie na lata 2021-2027". Wyjaśnił, że dyskusje dotyczyć będą możliwości finansowania inwestycji w dziedzinie zdrowia w nowej perspektywie finansowej.

Szef MFiPR zaznaczył, że to kolejne, szóste spotkanie w ramach Akademii Funduszy. "Ale po raz pierwszy możemy się spotkać we współpracy z ministrem zdrowia (...) Dziś z ministrem Adamem Niedzielskim otwieramy Akademię Funduszy dotyczącą bezpośrednio szeroko rozumianej nowej perspektywy finansowania służby zdrowia w Polsce" - dodał.

Puda zwrócił uwagę, że obecna strategia dofinansowania służby zdrowia w Polsce w ramach funduszy europejskich będzie różniła się od poprzedniej. Obszarem priorytetowym będzie rozwój podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

"Strategia, która opierała się dotychczas w dużym stopniu, jeżeli chodzi o środki europejskie, bezpośrednio na funkcjonowaniu centrów szpitalnych, szpitali jest strategią, która sprawdzała się na poziomie dużych miast, dużych aglomeracji. Ale przecież mieszkańcy Polski (...) muszą mieć równy dostęp do całej służby zdrowia, również w tych (...) mniejszych miejscowościach" - powiedział minister.

Jak ocenił, nie zawsze istnieje potrzeba, by pacjent jechał do szpital, a rozwój (POZ) ma na celu ułatwienie dostępu do lekarza, który oceni, czy dolegliwość jest poważna i wymaga skierowania do specjalisty.

"Myślę, że te działania w ramach (...) zrównoważonego rozwoju spowodują, że nasi mieszkańcy w tych regionach bardzo często w dużych odległościach od aglomeracji będą mogli korzystać z bardziej nowoczesnej, przystępnej służby zdrowia" - powiedział.

Zastępca dyrektora departamentu programów infrastrukturalnych w MFiPR Barbara Baka wyjaśniła, że w ramach programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) wsparcie obszaru ochrony zdrowia wyniesie 650 mln euro. Zostaną nim objęte POZ, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), psychiatria oraz system ratownictwa medycznego. Jak zaznaczyła, świadczenia z programu przeznaczone są na wsparcie infrastrukturalne.

Na POZ - przekazała Baka - przeznaczone zostanie 35 proc. funduszy, tj. 227,5 mln Euro, które według szacunków trafią do 1100-2200 placówek w formie grantów.

"Mówiąc o podstawowej opiece mamy na myśli wszystkie podmioty i warunkiem jest, aby był zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej podstawowej" - wskazała.

Przedstawicielka MFiPR dodała, że kolejne 31 proc. środków trafi na ambulatoryjną opiekę zdrowotną. Podkreśliła, że "skupiamy się na tych AOSach, które funkcjonują przy szpitalach centralnych".

Pozostałe 26 proc. jest przeznaczone na opiekę psychiatryczną, a 8 proc. na system ratownictwa medycznego - dodała Baka.

