Szef MI: autostrada A1 od Torunia do Włocławka zostanie poszerzona o trzeci pas

Autostrada A1 od Torunia do Włocławka na długości 35 km zostanie rozbudowana o trzeci pas ruchu - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. P.o. GDDKiA przekazał, że prace budowlane powinny rozpocząć się w 2027 r.

We wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na prace przygotowawcze, które umożliwią uzyskanie decyzji środowiskowej, co otworzy drogę do realizacji zadania.

"Między Toruniem a Włocławkiem autostrada A1 zostanie rozbudowana od trzeci pas ruchu. To jest element większej całości jakim jest bezpieczne połączenie Szczecina z Warszawą drogą ekspresową nr 10, która ze Szczecina poprowadzi przez Bydgoszcz, Toruń i poszerzonym odcinkiem autostrady A1 do Włocławka" - powiedział szef resortu infrastruktury.

Minister dodał, że zakłada się, iż dalszym planowanym przebiegu trasy S10 zostanie wybudowany most przez Wisłę w okolicy Włocławka, następnie trasa ta będzie przebiegała do północnej części planowanej dużej obwodnicy Warszawy.

Adamczyk podkreślił, że rozbudowa autostrady będzie trudnym wyzwaniem inżynieryjnym, gdyż prace będą wykonywane bez wstrzymywania na niej ruchu pojazdów.

Obecny na konferencji p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski, poinformował, że podpisana we wtorek umowa opiewa na niespełna 3 mln zł, a jej przedmiotem jest wykonanie badań geologicznych, przeprowadzenie analiz ruchu, trzeba też będzie przeprowadzić inwentaryzacje przyrodniczą.

Dodał, że zgodnie z harmonogramem prace te mają się zakończyć w 2025 roku złożeniem wniosku o decyzję środowiskową, która powinna zostać przyznana w roku 2026, a same prace budowlane powinny się rozpocząć w roku 2027.

Autostrada A1 ma 560 km długości i łączy Trójmiasto z granicą z Czechami w miejscowości Gorzyczki. Trasa A1 to część międzynarodowego szlaku transportowego łączącego Morze Bałtyckie i Adriatyk.

