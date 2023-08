Szef MI: rząd PiS dotrzymuje obietnic dotyczących infrastruktury kolejowej

Podczas podpisywania umowy na modernizację stacji w Ostródzie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że rząd dotrzymuje obietnic dotyczących modernizacji kolei. Inwestycja w tym mieście jest wyceniona na 250 mln zł.

"Stan techniczny tych peronów i tego, co nas otacza pozostawia bardzo dużo do życzenia. Praktycznie rzecz biorąc, wymaga naszej interwencji. (...) Będziemy mieli wreszcie do czynienia z nowoczesną stacją kolejową, której nie powstydzimy się. (...) Wszystko to, co robimy, robimy dla zwykłych ludzi, dla tych, którzy oczekują takiej inwestycji od lat" - mówił Adamczyk i przypomniał, że wcześniej w Ostródzie wybudowano wiadukt nad torami, który także był wyczekiwaną inwestycją. "Trwają inwestycje na S7, które mają połączyć tę trasę z Warszawą" - mówił Adamczyk nawiązując do tego, że droga ta biegnie przez Ostródę.

Modernizacja stacji kolejowej w Ostródzie będzie prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe, które podpisały w piątek umowę opiewającą na 250 mln zł. W ramach tej umowy zostaną m.in. zmodernizowane perony, tory, sieć trakcyjna i przejście podziemne. Utworzone także zostanie lokalne centrum sterowania ruchem pociągów. Inwestycja ma być realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Stacje i przystanki na odcinku od Rudzienic Suskich do Unieszewa wyposażone zostaną w nowe nagłośnienie oraz zegary.

"Podpisana umowa to kolejny krok do zwiększania dostępności do kolei w Polsce. Mieszkańcy Ostródy zyskają komfortową stację, z której odjeżdżają pociągi do Olsztyna, Torunia, Trójmiasta, Warszawy czy Krakowa. "W ten sposób zachęcamy Polaków do korzystania z transportu kolejowego: transportu bezpiecznego, ekologicznego i komfortowego" - mówił Adamczyk.

Prezes Zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel przypomniał, że obecnie prowadzonych jest wiele inwestycji kolejowych w warmińsko-mazurskim. Przebudowywane są stacje w Ełku, Olsztynie, Giżycku, Dobrym Mieście. Przypomniał, że w grudniu powinno zostać wznowione, po remoncie torów i stacji, połączenie kolejowe z Olsztyna do Braniewa, a w perspektywie możliwe jest przywrócenie połączeń kolejowych przez Mazury tj. do Mrągowa, Mikołajek i Orzysza. "Rozwijamy kolej, a nie zwijamy" - mówił Merchel.

Stacja w Ostródzie, w ramach podpisanej w piątek umowy, zostanie także dostosowana do lepszej obsługi składów towarowych, które po zakończeniu inwestycji, będą mieć 750 metrów długości. To pozwoli na przewóz większych ilości ładunku.

Inwestycja kolejowa w Ostródzie ma być zrealizowana do 2026 roku.

