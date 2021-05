Szef MI: w latach 2023-2024 mamy nadzieję na bezpieczny przejazd S3 do samego Świnoujścia

W latach 2023-2024 mamy nadzieję na bezpieczny przejazd trasą S3 do samego Świnoujścia. Budujemy ostatni etap tej drogi - powiedział w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zapytany w Programie 1 Polskiego Radia o postęp prac na budowie kolejnych odcinków trasy S3, Adamczyk wskazał, że w południowej części drogi, na odcinkach od Bolkowa do Lubawki, obecnie drążone są dwa tunele dla drogi ekspresowej dwujezdniowej.

"Prace posuwają się dobrze, generalny wykonawca robót wykonuje swoje zadania zgodnie z harmonogramem" - powiedział minister.

Polityk wyraził nadzieję, że do końca roku zostanie zrealizowany odcinek drogi S3 do Polkowic. "Udrożnimy też ciąg drogi ekspresowej i dojedziemy do Szczecina bezpieczną drogą, oddaliśmy tam w kwietniu ponad 40 km drogi ekspresowej do użytku" - przypomniał Adamczyk.

"Budujemy ostatni etap tej drogi do samego Świnoujścia, w latach 2023-2024 mamy nadzieję na bezpieczny przejazd trasą S3 do samego Świnoujścia" - dodał.

Zdaniem szefa resortu infrastruktury dzięki trasie S3 port Świnoujście uzyska dogodne połączenie z siecią dróg ekspresowych Europy i "stanie się konkurencyjnym portem polskiego Bałtyku, podobnie jak zespół portów Trójmiasta dzięki autostradzie A1".

Na drodze S3 trwają prace budowlane na południu Polski oraz w woj. zachodniopomorskim, gdzie w sierpniu ub. roku podpisano umowy na realizację w formule "projektuj i buduj" odcinków od Świnoujścia do Troszyna.

Dwujezdniowa droga na odcinku Miękowo-Rzęśnica powstała w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku. Trasa nie spełniała już współczesnych standardów drogi ekspresowej. W ramach kontraktu o wartości 126,3 mln zł w miejscowości Kliniska Wielkie powstał węzeł drogowy, który zastąpił wcześniejsze skrzyżowanie z przejściem dla pieszych. Kompleksowo przebudowany został również węzeł Rzęśnica z drogą wojewódzką nr 142.

Na drodze S3 trwa jeszcze realizacja robót budowlanych na odcinkach od Bolkowa do Lubawki, gdzie są drążone dwa tunele. W czwartym kwartale br. - jak podawała wcześniej w tym roku GDDKiA - powinna zakończyć się realizacja odcinka Lubin-Polkowice (woj. dolnośląskie).

Realizacja odcinka Brzozowo-Miękowo była dofinansowana ze środków UE kwotą 191,7 mln zł. Inwestycje na obu odcinkach realizowała firma Budimex. Łączna całkowita wartość inwestycji dla dwóch odcinków S3 wyniosła 583,8 mln zł.

