Szef MI: wyzwaniem budowa korytarzy północ-południe

Jednym z wyzwań dla Europy jest budowa i rozwój korytarzy transportowych północ-południe, chodzi m.in. o szlak łączący państwa Trójmorza - mówił w poniedziałek w Katowicach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister infrastruktury podkreślił podczas jednego z paneli Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że Polska ma ambicje nie tylko realizować swoje zobowiązania w ramach rozwoju europejskich sieci transportowych w ramach TEN-T, ale także odpowiedzieć na wyzwania, które wynikają z agresji Rosji na Ukrainę.

Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T, to instrument służący koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. W skład TEN-T wchodzą: szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. Celem rozwijania sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów.

Minister podkreślił, że jeśli chodzi o realizację TEN-T do 2030 r., to "jesteśmy mocno zaawansowani". Teraz należy się skupiać na projektach, które jeszcze kilka lat temu - jak powiedział minister - budziły uśmiech na twarzy. Wskazał tutaj na budowę Via Carpatia, tzw. szlak Trójmorza łączącego północ z południem Europy.

"Wyzwania, które otwiera sytuacja na Ukrainie, to szlak Trójmorza, szlak Via Carpatia wraz z jego odnogami. To konieczność realizacji nie tylko VIa Carpatii, ale Rail Carpatia, w porozumieniu z Rumunią i Litwą i Słowakami - Rail-2-Sea, bardzo ważnego szlaku kolejowego, który uaktywni kierunki transportowe północ-południe. To wyzwania, które stoją przed nami" - mówił szef MI.

Adamczyk zauważył, że swoją politykę komunikacyjną i transportową zmienia także sama Ukraina. Chce ona - jak wskazał - budować szlaki kolejowe o europejskim rozstawie torów, rozwijać połączenia drogowe z UE.

"W to wpisuje się szlak Trójmorza, który wymaga olbrzymich nakładów finansowych" - zaznaczył minister.

