Szef MKiDN pogratulował polskim twórcom nominowanym do Oscara

Minister kultury Piotr Gliński pogratulował na Twitterze Tadeuszowi Łysiakowi i Januszowi Kamińskiemu nominacji do Oscara. "Sukienka" Łysiaka otrzymała nominację dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego, Kamińskiego nominowano za najlepsze zdjęcia za "West Side Story" w reż. Stevena Spielberga.

"Gratulacje dla nominowanych do Oscara Tadeusza Łysiaka - za współfinansowany przez @filmsfrompoland krótkometrażowy film +Sukienka+ - i Janusza Kamińskiego - za zdjęcia do +West Side Story+" - napisał we wtorek na Twitterze wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Nominacje do Oscarów ogłoszono we wtorek na stronie internetowej nagród.

W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski nominację otrzymała "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. Obraz, zrealizowany przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej, opowiada o młodej pracownicy motelu (granej przez Annę Dzieduszycką), która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn.

Janusz Kamiński otrzymał nominację do Oscara za najlepsze zdjęcia za "West Side Story" w reż. Stevena Spielberga. Kamiński ma już w swoim dorobku dwie statuetki - za "Listę Schindlera" (1994) oraz "Szeregowca Ryana" (1999).

Laureatów 94. Oscarów poznamy 27 marca. Gala wręczenia nagród, przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, odbędzie się w hollywoodzkim Dolby Theatre.

Jak poinformował w połowie stycznia prezes Hulu Originals i ABC Entertainment Craig Erwich, tegoroczna uroczystość - po trzech latach, kiedy jej formuła bazowała na "osobowościach sław wręczających nagrody" - będzie miała jednego prowadzącego.

